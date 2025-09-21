Guerre à Gaza : "les peuples ont besoin de paix", plaide le pape Léon XIV

Le pape Léon XIV a exprimé sa solidarité ainsi que celle de l'Église pour le peuple gazaoui lors de la prière dominicale au Vatican.

Le pape Léon XIV a déjà parlé plusieurs fois de la guerre à Gaza. Ce dimanche 21 septembre, lors de la prière dominicale de l'Angelus, au Vatican, il a exprimé la solidarité de l'Église envers la population à Gaza, alors qu'Israël intensifie ses frappes. Devant les 15 000 fidèles réunis place Saint-Pierre, il a parlé de "terre martyrisée" et assuré qu'il n'y avait "pas d'avenir fondé sur la violence, l'exil forcé, la vengeance".

La paix semble encore loin à Gaza et le pape s'en est désolé : "Les peuples ont besoin de paix." Il a appelé une nouvelle fois à la cessation des hostilités.

"Œuvrer pour la paix"

L'évêque de Rome s'est adressé aux représentants des associations catholiques engagées auprès de la population gazaouie : "Très chers amis, j'apprécie votre initiative et bien d'autres encore qui, dans toute l'Église, expriment la proximité avec nos frères et sœurs qui souffrent dans cette terre martyrisée."

Mercredi, au lendemain du lancement d'une opération terrestre sur la ville de Gaza, Léon XIV avait appelé au "cessez-le-feu, à la libération des otages, à une solution diplomatique négociée, au respect intégral du droit international humanitaire", rappelle Vatican news.