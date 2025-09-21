Reconnaissance de l'État de Palestine : le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie sautent le pas

À la veille de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et six autres pays, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie reconnaissent également cet État. Le but est de "raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États".

L'État de Palestine est reconnu par de plus en plus de pays. La France et six autres pays doivent reconnaître l'État palestinien, lundi 22 septembre, devant l'ONU, à l'occasion d'un sommet qui doit se pencher sur l'avenir de la solution à deux États. La veille, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie annoncent officiellement cette reconnaissance.



Ces trois pays du Commonwealth l'ont annoncé de concert sur les réseaux sociaux. Mark Carney, Premier ministre canadien, écrit : "Le Canada reconnaît l'État de Palestine et propose son partenariat pour construire un avenir pacifique tant pour l'État palestinien que pour l'État israélien". De son côté, Anthony Albanese, Premier ministre australien, ajoute que ces annonces font partie d'un "effort international pour construire la solution à deux États, à commencer par un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages du 7 octobre 2023".

Enfin, Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, espérant "raviver l'espoir de paix et une solution à deux États". Après ces annonce, le président de l'autorité palestinienne a affirmé que cette reconnaissance par Londres et un pas vers une paix "durable". Lundi 22 septembre, Andorre, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, Malte, Saint-Marin et la France reconnaîtront officiellement l'État de Palestine à l'ONU.



Israël vent debout contre cette vague de reconnaissance de la Palestine

Un peu plus tôt dans la journée de dimanche, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a promis, lors d'une réunion du Conseil des ministres, "lutter à l'ONU (…) contre la propagande mensongère à notre encontre et contre les appels à la création d'un État palestinien qui mettrait en danger notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme". "La communauté internationale nous entendra à ce sujet dans les prochains jours", a-t-il ajouté.

En réaction à ces trois reconnaissances qui précèdent celles de la France, de la Belgique, de Malte, d'Andorre, du Luxembourg, du Portugal et de Saint-Marin, le ministre israélien de la Sécurité intérieur a affirmé que son pays devait annexer la Cisjordanie. Dans un communiqué, il écrit que "la reconnaissance d'un État palestinien par des pays comme le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie (...) impose une réponse immédiate : l'annexion immédiate de la Judée-Samarie (Cisjordanie occupée, NDLR) ".