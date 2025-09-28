Le sous-marin russe Novorossiisk risque-t-il d'exploser dans l'Atlantique prochainement ?

Un sous-marin russe rattaché à la flotte de la mer Noire serait en ce moment même confronté à de graves problèmes techniques en raison d'une fuite de carburant. Le submersible a été aperçu pour la dernière fois au large de Gibraltar, vendredi 26 septembre.

Un sous-marin russe du nom de Novorossiisk et rattaché à la flotte de la mer Noire aurait subi de graves problèmes techniques, selon Le Figaro qui relaie la chaîne Telegram d'opposition Tchéka-OGPU. "Suite à des dommages au système de carburant, du carburant s'écoule directement dans la cale. Faute de pièces de rechange ni de spécialistes qualifiés à bord, l'équipage est incapable de résoudre le problème", est-il écrit sur la chaîne Telegram avec des documents officiels comme élément de preuve. Le Novorossiisk présenterait ainsi un risque d'explosion. L'équipage n'a pour l'heure pas d'autre option que de rejeter à la mer le carburant.

Le sous-marin a été repéré une dernière fois au large de Gibraltar le vendredi 26 septembre alors qu'il quittait la Méditerranée et prenait la direction de l'océan Atlantique. Sa destination finale se situerait vers une base russe de la mer Baltique où des entretiens importants et les réparations urgentes de sous-marins auraient lieu. Actuellement, son emplacement précis demeure inconnu.

Déjà aperçu près des côtes bretonnes par le passé

D'après le journal Ouest France, ce n'est pas la première fois que le Novorossiisk a été détecté dans les eaux européennes. En septembre 2022 déjà, il avait été repéré non loin des côtes françaises. Il était alors escorté par le remorqueur Sergey Balk et suivi de près par une frégate multimissions française (FREMM), La Normandie, ainsi que par un patrouilleur espagnol et une frégate britannique. En juin 2025, le sous-marin a une nouvelle fois été repéré en Manche. Il avait émergé à proximité d'un chalutier breton. Le submersible faisait route vers la mer Méditerranée.

Le Novorossiisk est un sous-marin de classe Kilo, comme l'explique Le Point sur son site internet. Les engins faisant partie de cette classe sont en service depuis presque une décennie. Ils ont été longtemps utilisés dans des missions de dissuasion ou de frappe. Aujourd'hui, ils sont épuisés par l'intensification des opérations, les sanctions et le manque d'entretien. Le sous-marin peut encore être sauvé s'il parvient à rejoindre le chantier. Toutefois, le sort de l'équipage est lui beaucoup plus incertain.