Un migrant prend huit semaines de vacances pour retourner en Afghanistan, il disait y être en danger de mort

Un réfugié afghan fait scandale au Royaume-Uni où il a obtenu l'asile. Il serait retourné dans son pays d'origine pour une durée de huit semaines.

Des vidéos d'un séjour à l'étranger postées sur les réseaux sociaux à l'origine d'une polémique liée à l'immigration. L'affaire concerne un migrant afghan ayant obtenu l'asile au Royaume-Uni. Cet homme, qui se présente sous le nom de DG Usama sur les réseaux, est arrivé en Grande-Bretagne en avril 2022 à bord d'un canot chargé de migrants et parti depuis Calais. Il avait d'ailleurs posté une vidéo de 16 secondes montrant sa traversée de la Manche en l'accompagnant d'un message : "Alhamdulillah [louange à Dieu], maintenant je suis au Royaume-Uni."

Après son arrivée, ce jeune Afghan a obtenu le statut de réfugié entre avril 2022 et septembre 2024, après avoir expliqué aux autorités britanniques qu'il ne pouvait pas retourner en Afghanistan à cause du régime des talibans, rapportent The Sun et The Telegraph. Durant ces trois années, il diffuse des vidéos de sa nouvelle vie au Royaume-Uni : Tower Bridge, Canary Wharf, la plage de Brighton, ou les falaises blanches de Douvres. Mais un changement de décor des contenus postés sur ses réseaux sociaux finit par interroger.

Au cours de l'été 2024, entre juillet et août, ce réfugié serait retourné en Afghanistan pendant huit semaines selon les médias anglais. Une virée afghane passant notamment par des sites touristiques, avec des images presque touristiques diffusés par le jeune homme sur ses réseaux en septembre. On y voit par exemple un road trip autour de Takhar dans le nord-ouest du pays ou encore un clip dans le parc naturel Band-e Amir, surnommé le "Coeur bleu" pour ses six lacs aux eaux cristallines, formés par des barrages naturels dans les montagnes de l'Hindu Kush.

Problème : en se rendant en Afghanistan, DG Usama a violé les règles du ministère de l'Intérieur britannique et celles que lui impose son statut de réfugié. Le règlement stipule que les personnes possédant un document de voyage de réfugié valide "peuvent généralement voyager dans tous les pays, à l'exception de leur pays d'origine [et] de tout pays pour lequel elles ont demandé l'asile".

En l'occurrence, le jeune homme n'était pas autorisé à se rendre en Afghanistan, même pour une période courte et définie dans le temps. Contacté par The Sun, DG Usama n'a pas souhaité faire de commentaire. Mais selon les autorités britanniques, il ne serait pas le seul réfugié à avoir pris des libertés avec ces règles : des observateurs affirment que d'autres Afghans réfugiés au Royaume-Uni sont retournés à Kaboul ou ailleurs dans le pays.

Ce genre de voyage n'est pas sans conséquence. "Lorsqu'il existe des preuves qu'une personne bénéficiant d'un statut de protection retourne dans son pays d'origine, cela déclenche un réexamen de son statut", a prévenu un porte-parole du ministère de l'Intérieur. La mise en lumière de cette escapade afghane irrite en outre certains hauts fonctionnaires comme Robert Jenrick, secrétaire d'État à la Justice : "Les migrants illégaux comme lui doivent rire de la naïveté du gouvernement. Il n'aurait jamais dû être autorisé à revenir au Royaume-Uni après avoir apparemment passé des vacances en Afghanistan". Et l'homme d'interroger : "Si l'Allemagne renvoie régulièrement des migrants illégaux d'Afghanistan, pourquoi pas nous ?"

Neuf Afghans ont été renvoyés dans leur pays par les autorités britanniques depuis la prise du pouvoir par les talibans en 2021. De plus, le nombre de demandes d'asile formulées par des Afghans et rejetées ont considérablement augmenté en 2024 : alors que 99% des demandeurs d'asile afghans étaient accueillis au Royaume-Uni en 2023, ils n'étaient plus que 47% au dernier trimestre de 2024.