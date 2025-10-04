Allemagne : après une nouvelle alerte aux drones, le trafic reprend à l'aéroport de Munich

Le trafic à l'aéroport de Munich reprend progressivement ce matin. Vendredi soir et pour la deuxième fois cette semaine, des survols de drones ont contraint à la suspension des vols.

Ce samedi matin, le trafic a repris "progressivement" à l'aéroport de Munich en Allemagne. La veille, des retards ont été générés par de nouvelles observations de drones survolant le complexe, a confirmé la police locale, comme le rapporte le quotidien régional Ouest France. Toutefois, des retards sont à prévoir tout au long de la journée, selon l'aéroport. Celui-ci avait dû suspendre tous ses vols hier soir et ce, "jusqu'à nouvel ordre". Le survol de deux engins dans le ciel de l'aéroport avait alors été enregistré. Les deux avaient été aperçus tout près des pistes avant 23 h. Ils se sont ensuite éloignés sans être identifiés, a précisé la police.

6 500 passagers impactés

Les 23 vols qui devaient atterrir à Munich ont été déroutés, 12 autres ont été annulés, et 46 vols au départ de l'aéroport à Munich ont été complètement annulés ou reportés, explique encore Ouest France. Au total, 6 500 passagers ont été impactés, a précisé l'aéroport.

L'aéroport de Munich est le plus important aéroport de l'UE à avoir été contraint de suspendre ses vols en raison de survols de drones d'origine inconnue. Des incidents similaires se sont déroulés à Copenhague [Danemark] et Oslo [Norvège] entre autres.

Le ministre allemand de l'Intérieur Alexander Dobrindt a déclaré vendredi 3 octobre auprès du journal allemand Bild une "menace". "À partir de maintenant, il faut abattre les drones au lieu d'attendre", avait-il ajouté. Le gouvernement du chancelier Friedrich Merz a prévu de débuter la révision des lois sur la sécurité aérienne, mercredi prochain. Jusqu'à aujourd'hui, la police avait le droit d'abattre des drones. Très bientôt, l'armée devrait pouvoir le faire aussi.

Une menace grandissante en Europe

L'incident arrive alors que les incursions de drones non identifiés ne cessent de se multiplier à travers le continent européen. Des pays européens comme le Danemark, la Norvège, la Pologne, la Roumanie ou encore l'Estonie ont récemment dû affronter des survols de sites sensibles, comme des bases militaires ou des aéroports. De plus, ce n'est pas la première fois que des drones ont été observés dans le ciel munichois. Jeudi dernier déjà, des drones ont été identifiés dans la soirée près de la base militaire d'Erding, puis dans le ciel au-dessus de l'aéroport civil. La police avait déployé des hélicoptères. Toutefois, aucun engin n'avait été intercepté, ni identifié, comme le rapporte CNews.

À nouveau, tous les regards se sont tournés vers Moscou car plusieurs pays de l'Union européenne soupçonnent la Russie d'être responsable de ces opérations. De son côté, le principal intéressé a nié toute implication. Quoi qu'il en soit, la situation inquiète l'UE. Jeudi dernier, les 27 États membres de l'Union européenne se sont réunis à Copenhague au Danemark pour discuter de la menace.