Gaza : Emmanuel Macron bientôt en Égypte pour soutenir le plan de paix au Proche-Orient ?

Le président de la République se rendra en Égypte lundi 13 octobre pour soutenir le plan de paix entre Israël et Gaza, a appris le média BFMTV auprès de l'Élysée aujourd'hui.

"A cette occasion, le chef de l'État marquera son plein soutien à la mise en œuvre de l'accord marquant la première phase de ce plan, accord obtenu par le président Trump, le Qatar, l'Égypte et la Turquie et qui vise à instaurer un cessez-le-feu permanent, à libérer l'ensemble des otages et à garantir le rétablissement complet de l'aide humanitaire à Gaza", a fait savoir la présidence.

Un déplacement à Charm el-Cheikh qui "s'inscrit dans la continuité de l'initiative franco-saoudienne et des travaux engagés à New York en septembre dernier pour la mise en oeuvre d'un plan de paix et de sécurité pour tous au Moyen-Orient, fondé sur la solution à deux États", a expliqué l'Élysée.

Les 48 otages ou dépouilles d'otages encore dans Gaza devront encore être rendus à Israël d'ici à lundi matin, selon l'accord entre Israël et le Hamas,. En échange, l'État hebreu doit libérer 250 "détenus pour des raisons de sécurité". Certains sont condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, plus environ 1 700 Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne à Gaza depuis octobre 2023.

Qu'en est-il du conseil des ministre prévu le même jour ?

Le déplacement pose question toutefois sur le calendrier gouvernemental. Un Conseil des ministres pour la présentation du projet de budget 2026 aura lieu le même jour, le lundi 13 octobre étant le délai maximum pour présenter en Conseil des ministres le texte du budget. Le départ du chef de l'État pour l'Égypte pourrait, de ce fait, avancer le Conseil des ministres au matin du 13 octobre. Autre solution, il pourrait être avancé et se tenir le lendemain. Mais pour cela, il faudrait qu'un nouveau gouvernement soit annoncé avat demain.