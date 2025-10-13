Otages de Gaza libérés : quel est l'état de santé des Israéliens de retour chez eux ?

20 otages israéliens ont été remis à la Croix-Rouge ce lundi 13 octobre. Leur état de santé est préoccupant.

Retenus dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre 2023, 7 premiers otages israéliens ont été libérés par le Hamas ce lundi 13 octobre vers 8 heures du matin suivie de 13 otages israéliens supplémentaires relâchés deux heures plus tard. Cela fait suite au plan de paix de Donald Trump, conclu entre Israël et le Hamas stipulant le retour des derniers otages israéliens dans leur pays.

Le Hamas a publié le même jour les noms de ces 20 otages vivants. Selon Benjamin Netanyahu, sur les 48 otages israéliens encore en captivité, ceux-ci seraient les derniers vivants. En échange de ces libérations, Israël doit relâcher 250 "détenus pour des raisons de sécurité" dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et 1 700 Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Leur état de santé est considéré comme précaire, tous présentent des signes de faiblesse, conséquence probable de la privation prolongée, de malnutrition ou du manque d'accès aux soins pendant leur captivité, comme le rapporte l'AFP.

Plusieurs ont été décrits comme affamés, émaciés et souffrants, manifestant une grande faiblesse physique. Des reportages évoquent une perte de poids importante, des plaies, des cicatrices ou encore des blessures orthopédiques et des brûlures, signes de conditions de détention très difficiles. Certains ont été admis à l'hôpital ce lundi dans un état de détresse nutritionnelle. D'autres présentent des effets liés à une hygiène dégradée : irritations, éruptions cutanées, infections ou poux. La presse israélienne rapporte aussi que me corps médical a également fait état de cicatrices anciennes et de douleurs persistantes dues à des blessures non soignées. Voici ce que l'on sait de chacun d'eux.