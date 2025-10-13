Otages de Gaza libérés : quel est l'état de santé des Israéliens de retour chez eux ?
20 otages israéliens ont été remis à la Croix-Rouge ce lundi 13 octobre. Leur état de santé est préoccupant.
Retenus dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre 2023, 7 premiers otages israéliens ont été libérés par le Hamas ce lundi 13 octobre vers 8 heures du matin suivie de 13 otages israéliens supplémentaires relâchés deux heures plus tard. Cela fait suite au plan de paix de Donald Trump, conclu entre Israël et le Hamas stipulant le retour des derniers otages israéliens dans leur pays.
Le Hamas a publié le même jour les noms de ces 20 otages vivants. Selon Benjamin Netanyahu, sur les 48 otages israéliens encore en captivité, ceux-ci seraient les derniers vivants. En échange de ces libérations, Israël doit relâcher 250 "détenus pour des raisons de sécurité" dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et 1 700 Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Leur état de santé est considéré comme précaire, tous présentent des signes de faiblesse, conséquence probable de la privation prolongée, de malnutrition ou du manque d'accès aux soins pendant leur captivité, comme le rapporte l'AFP.
Plusieurs ont été décrits comme affamés, émaciés et souffrants, manifestant une grande faiblesse physique. Des reportages évoquent une perte de poids importante, des plaies, des cicatrices ou encore des blessures orthopédiques et des brûlures, signes de conditions de détention très difficiles. Certains ont été admis à l'hôpital ce lundi dans un état de détresse nutritionnelle. D'autres présentent des effets liés à une hygiène dégradée : irritations, éruptions cutanées, infections ou poux. La presse israélienne rapporte aussi que me corps médical a également fait état de cicatrices anciennes et de douleurs persistantes dues à des blessures non soignées. Voici ce que l'on sait de chacun d'eux.
- Alon Ohel, 24 ans. Pianiste de talent, le jeune homme devait commencer des études de musique à l'école prestigieuse Rimon de Ramat Hasharon. Il était revenu d'une excursion en Asie quelque semaines avant d'être enlevé au festival Nova. Il a été capturé avec trois autres personnes dans un abri sur la route 232, qui relie les kibboutz en bordure de Gaza. Habitant de Lavon, un village du nord d'Israël, il est aussi de nationalités serbe et allemande. En février, la famille d'Alon Ohel avait déclaré avoir reçu une première preuve de vie, grâce aux témoignages d'autres captifs récemment libérés. "Il est évident qu'Alon perd la vue de son oeil droit, et il apparaît amaigri et en détresse", avaient dit ses parents après la diffusion par le Hamas d'une vidéo de leur fils en septembre.
- Guy Gilboa Dalal, 24 ans. Amoureux du Japon, Guy Gilboa Dalal en a appris la langue pour y voyager un jour. Il travaillait dans l'informatique. Lorsqu'il a été enlevé au festival Nova, il participait à sa première rave party avec ses trois amis. Sa famille a appris son enlèvement grâce à une vidéo de lui et de son meilleur ami Evyatar David ligotés dans un tunnel à Gaza. Selon le témoignage d'un otage libéré en juin lors d'une opération de l'armée israélienne, leurs geôliers lui ont fait subir des sévices. En février, les deux hommes ont été vus sur une vidéo du Hamas, regardant une des cérémonies de libération des otages à Gaza avant d'être enfermés dans la voiture, suppliant pour être libérés. Guy Gilboa Dalal est aussi apparu dans une vidéo du Hamas le 5 septembre où il est filmé avec un autre otage, Alon Ohel, dans un tunnel.
- Eitan Mor, 25 ans. Aîné de huit enfants d'une famille religieuse de la colonie de Kyriat Arba, en Cisjordanie occupée, Eitan Mor était à Nova comme vigile avec des amis. Son père, Tzvika Mor, n'est autre que le fondateur du Forum de l'espoir, collectif de parents d'otages opposés à tout accord avec le Hamas et exigeant des autorités israéliennes plus de pression militaire afin que le Hamas capitule et libère les otages. Le jeune homme travaillait dans un café à Jérusalem et rêvait d'ouvrir son propre restaurant. Il gardait le contact avec ses parents tout en prenant ses distances avec la religion.
- Rom Braslavaski, 21 ans. Le jeune homme, également citoyen allemand, assurait la sécurité du festival Nova. Il a été blessé aux deux mains pendant l'assaut. En août 2025, le Jihad islamique, un mouvement allié du Hamas, a publié une vidéo de lui où il semble très affaibli et amaigri.
- Evyatar David, 24 ans. Le jeune homme a été enlevé avec son ami d'enfance Guy Gilboa Dalal au festival Nova. Le Hamas a diffusé en août une vidéo montrant Evyatar David gravement sous-alimenté et visiblement affaibli.
- Gali et Ziv Berman, 28 ans. Les jumeaux ont été enlevés du quartier des jeunes du kibboutz Kfar Aza, incendié par les commandos du Hamas. Les deux frères travaillaient ensemble dans le domaine de la production musicale. Tous deux également de nationalité allemande, ils sont supporters des clubs de football Maccabi Tel-Aviv et Liverpool. Leurs parents et leur frère aîné ont quand à eux survécu à l'attaque.
- Omri Miran, 48 ans. Masseur-thérapeute également de nationalité hongroise, Omri Miran a été enlevé au kibboutz Nahal Oz, où il vivait, avec sa femme Lichay Miran-Lavi et leurs deux fillettes, laissées libres. En signe de soutien, son père, Dani Miran, s'est laissé pousser la barbe dans l'attente du retour de son fils, après l'avoir vu, barbu, dans une vidéo publiée par le Hamas en avril 2024. Dans cette vidéo, l'homme, s'exprimant vraisemblablement sous la contrainte, décrivait "une situation difficile" en raison de "nombreux bombardements" israéliens sur la bande de Gaza. Il disait espérer pouvoir retrouver sa famille pour la fête de l'Indépendance d'Israël, le 14 mai. Il est aussi réapparu dans une autre vidéo diffusée par le Hamas le 23 avril 2025.
- Matan Angrest, 22 ans. Le sous-officier a été capturé dans son char en lisière de la bande de Gaza après avoir tenté d'empêcher l'infiltration des commandos du mouvement islamiste palestinien près de la base de Nahal Oz. Le reste de l'équipage du char a été tué, trois hommes au total, et les corps de deux d'entre eux sont encore dans Gaza. En avril 2025, sur une vidéo diffusée par sa famille, on voit le moment où il est enlevé de son char et victime d'un lynchage. Originaire de Kiryat Bialik, dans le nord d'Israël, Matan Angrest est supporter de l'équipe de football du Maccabi Haïfa. Sa famille avait prévu un voyage à Dubaï pour fêter la fin prochaine de son service militaire.
- Elkana Bohbot, 36 ans. L'homme était l'un des procureurs du festival Nova, avec ses amis d'enfance, Michael et Osher Waknin, tués le 7 octobre. Dans une vidéo diffusée le jour de l'attaque du Hamas, Elkana Bohbot apparaissait menotté et blessé au visage emmené par ses ravisseurs.
- Nimrod Cohen, 21 ans. Ce soldat, selon des vidéos publiées par le Hamas, a été extirpé de son véhicule par les assaillants, en compagnie de trois autres membres de l'équipage. Ceux-ci sont morts le 7 octobre et leurs corps ont été emmenés à Gaza.
- David et Ariel Cunio, 35 et 28 ans. Les deux frères ont été enlevés avec leur famille élargie alors qu'ils se cachaient dans la pièce sécurisée du domicile de David Cunio au kibboutz Nir Oz lorsque les assaillants y ont mis le feu. Leur famille est celle qui a compté le plus d'otages (huit).
- Maxim Herkin, 37 ans. Israélo-russe et père d'une petite fille de 5 ans qui vit en Russie avec sa mère, Maxim Herkin a été enlevé au festival Nova. Le Hamas a diffusé ce printemps une vidéo dans laquelle Maxim Herkin apparaît allongé, la tête et le bras gauche couverts de bandages avec des taches marron.
- Eitan Horn, 39 ans. Éducateur, il a été enlevé avec son frère aîné Yaïr Horn au kibboutz Nir Oz. Celui-ci, diabétique, a été libéré en février 2025. Sa famille avait émigré des années auparavant d'Argentine.
- Segev Kalfon, 27 ans. Le jeune homme travaillait avec son père dans la boulangerie familiale à Arad dans le désert du Néguev. Il a été capturé alors qu'il se cachait dans un buisson sur le bord de la route 232 reliant les kibboutz en bordure de Gaza, selon son ami d'enfance présent avec lui au festival Nova.
- Bar Kuperstein, 23 ans. Infirmier dans l'armée, il n'était pas de service au festival mais faisant partie du personnel. Avant d'être capturé, le jeune homme secourait les festivaliers touchés par balles. Des vidéos le montrant ligoté ont été diffusées peu après son enlèvement.
- Yossef-Haïm Ohana, 25 ans. Le jeune homme, originaire de Kyriat Malakhi (sud), voulait faire des études de coaching. Il occupait le poste de barman lorsqu'il a été enlevé au festival Nova. Dans une vidéo diffusée en mai par le Hamas, il est apparu en compagnie d'un autre captif, Elkana Bohbot.
- Avinatan Or, 32 ans. Deuxième d'une fratrie de sept enfants dans une famille religieuse de la colonie de Shilo en Cisjordanie occupée, il a été enlevé avec sa compagne Noa Argamani. Celle-ci a été libérée lors d'une opération militaire israélienne en juin 2024.
- Matan Zangauker, 25 ans. Le jeune homme a été enlevé à son domicile du kibboutz Nir Oz avec sa compagne israélo-mexicaine libérée le 30 novembre 2023. Sa mère a menacé en septembre 2025 le Premier ministre Benjamin Netanyahu de le poursuivre en justice pour "meurtre" si son fils n'était pas libéré vivant.