"J'en tremble de partout" : la mère d'un otage du Hamas, libéré aujourd'hui, témoigne

La mère de Bar Kuperstein, otage du Hamas depuis deux ans, a livré un témoignage très émouvant à la presse israélienne.

La libération des otages du Hamas, capturés le 7 octobre et ayant vécu un enfer pendant deux ans, se concrétise enfin. L'armée israélienne a fait savoir ce lundi 13 octobre que les sept premiers otages – Eitan Mor, Gali et Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel et Guy Gilboa-Dalal – venaient "de franchir la frontière vers le territoire israélien". Au total, 20 otages encore en vie seront libérés, en échange de 2 000 prisonniers palestiniens, comme prévu dans l'accord de paix conçu par Donald Trump.

L'organisation terroriste du Hamas, ce lundi 13 octobre, a mis en scène cette libération avec des captations vidéo. Des appels avec la famille des otages ont été envoyés à la presse. On découvre ainsi des images des otages libérés parlant à leurs parents, aux côtés de terroristes. Des échanges ont eu lieu depuis le point d'accueil des otages par Israël à Re'im.

Comme le rapporte Haaretz, journal de gauche et opposé au gouvernement de Netanyahou, la mère de Bar Kuperstein, otage enfin libéré, lui a parlé par visioconférence ce matin. "J'ai revu mon enfant après deux ans : tout va bien. Merci aux soldats, merci à tous. Nous étions dans le camp, j'étais en train de discuter et soudain, j'ai vu Bar", a-t-elle raconté, ajoutant : "J'ai crié vers le ciel. C'était fou. Les voir, ces enfants vivants... J'en tremble de partout."

Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés sur la place des Otages, à Tel-Aviv, depuis dimanche soir, en attendant la libération des otages du Hamas. On estime que 65 000 personnes sont venues pour assister au retour des otages en Israël.

"Pour nous, c'est une grande fête ici, Nous avons amené des pancartes, des drapeaux et de la joie", a déclaré une proche d'otages au journal Haaretz. "Après ces deux ans, les familles attendent avec impatience, ce moment ou tous franchiront la frontière et où tout le monde pourra se réjouir".