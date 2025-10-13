Libération des otages du Hamas : les images de leur retour en Israël

L'organisation terroriste du Hamas a remis en liberté 20 otages, ce lundi 13 octobre 2025. Les images de leur retour en Israël sont saisissantes.

Dans une journée marquée par l'espoir et l'émotion, le Hamas a libéré ce lundi les 20 derniers otages israéliens vivants détenus dans la bande de Gaza, signe fort d'un cessez-le-feu fragile mais porteur d'un possible point de bascule dans le conflit. Comme le rapporte l'AFP, les libérations se sont déroulées en deux temps : d'abord sept otages ont été remis à la Croix-Rouge puis transférés aux autorités israéliennes, avant que les treize autres restants soient remis dans la matinée. Les corps de 28 otages décédés devraient également être rendus dans les prochaines heures.

Selon l'armée israélienne, ces transferts ont été effectués à l'intérieur de Gaza, dans le cadre de l'accord négocié entre les parties. À Tel Aviv, la "Place des Otages" — où près de 60 000 personnes se sont rassemblées — s'est embrasée de chants, de larmes et d'acclamations lorsque les premiers retours ont été annoncés.

Les familles, longtemps tenues dans l'angoisse, sont apparues partagées entre soulagement, euphorie et appréhension quant à l'état physique et psychologique des rescapés. Après des mois de captivité, leur état de santé sera demeure une importante préoccupation.

Les rescapés ont été accueillis à la base aérienne de Hatzerim avant d'être transférés vers des hôpitaux militaires pour examens médicaux et soutien psychologique. Selon plusieurs sources médicales, la plupart présentent un état de faiblesse avancé, mais aucune blessure grave.

Les images en direct de la libération des otages

Cette libération s'inscrit dans un vaste protocole d'échange : en contrepartie, Israël s'est engagé à libérer plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, dont certains détenus pour des motifs liés à la sécurité. Le souci reste cependant l'ampleur de cet engagement, les noms des prisonniers concernés et les conditions de leur sortie suscitant déjà des tensions politiques internes.

L'engagement du président américain Donald Trump, à l'initiative de l'accord, est considéré comme primordial dans le pays : présent à Tel Aviv, il est salué comme l'un des artisans de la trêve et de l'échange, rapporte l'agence de presse Reuters ce lundi. En Israël même, son discours devant la Knesset précède un sommet en Égypte où la paix sera au centre des débats. Le président américain Donald Trump a déjà salué "un tournant vers la paix" et remercié les médiateurs régionaux. Son rôle dans les discussions reste flou, mais sa visite vise manifestement à consolider le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis une semaine.