Pour la mort de Charles III, des funérailles déjà prévues avec un détail important : rien n'est laissé au hasard

Tout ou presque est déjà prévu pour les funérailles de Charles III. Le roi d'Angleterre a apporté des modifications à l'organisation des cérémonies et il a exigé la présence de certaines personnes.

Charles III se veut un monarque actif à la tête du Royaume-Uni. Son âge - il souffle sa 77e bougie le 14 novembre 2025 - et son traitement contre le cancer ne l'empêche pas de voyager ou d'honorer l'agenda royal. La couronne d'Angleterre avait d'ailleurs combattu les rumeurs affirmant la mort du roi en mars 2024. Pourtant, en coulisses, les funérailles de Charles III, sont déjà prêtes ou en train d'être finalisées.

Non pas que des signes aient laissé entendre la mort prochaine du roi d'Angleterre. C'est le protocole qui demande à ce que tout soit prêt pour le jour où le monarque rendra son dernier souffle et pour les hommages qui suivront. Une opération complexe, calibrée des années voire des décennies à l'avance, et connue sous le nom de code "London Bridge". Elizabeth II et tous ses prédécesseurs avaient eu droit à la même attention, Charles III ne fera pas exception. D'autant que le Telegraph a révélé au cours de l'été que les plans funéraires pour la mort de Charles III sont déjà prévus.

Le monarque ne semble pas avoir apporté énormément de changements aux funérailles d'Etat initialement prévues. Les cérémonies devraient ressembler en grande partie aux funérailles qui avaient été organisées en 2022 après le décès de sa mère. Il s'est toutefois autorisé quelques ajustements pour être fidèle à ses convictions personnelles, notamment son engagement pour l'environnement et le climat. Les funérailles devraient ainsi "intégrer des éléments durables" rapporte le Telegraph.

Autre différence déjà annoncée entre les funérailles de Charles III et celles d'Elizabeth II : la durée du deuil. Alors que le Royaume-Uni avait respecté un deuil royal de près de 18 jours après le décès de la mère du roi, le monarque souhaite réduire cette période pour la faire correspondre à la durée du deuil national. Le deuil débutera donc au décès, ou plutôt à l'annonce du décès, du roi et se prolongera jusqu'aux funérailles, soit pendant 10 ou 11 jours.

Une veillée funèbre familiale très différente

Avant la cérémonie publique, le décès du monarque est une affaire à gérer en privé. Selon l'endroit dans lequel le roi s'éteint, des procédures sont mises en place pour faire venir les proches et pour ramener le corps et le cercueil jusqu'à Buckingham Palace à Londres le plus discrètement possible. Vient ensuite la veillée familiale. Celle organisée pour Charles III sera différente de celle de sa mère en raison, notamment, de l'âge des enfants royaux. Les enfants du futur roi, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - âgés de 11, 10 et 7 ans - devrait tenir des places de premier plan lors du deuil tout en étant protégés et exemptés de certaines obligations. Ces derniers avaient été très peu vus lors des funérailles d'Elizabeth II.

Au sujet de la famille royale, Charles III a décidé d'intégrer le duc et la duchesse de Sussex au cœur de ses plans funéraires, malgré la rupture de contact entre le fils cadet du roi et le reste de la famille royale, écrit le Telegraph. "Le monarque est déterminé à ce que son plus jeune fils prenne sa place légitime au centre de sa famille, peut-être conscient de cette dernière chance d'apaiser les tensions familiales", peut-on lire dans le journal. Selon les derniers plans connus, Harry doit "marcher côte à côte avec son frère William — qui sera alors devenu roi — à la tête des processions funèbres dans les rues du centre de Londres".

Plus que le fils du roi, c'est le couple de Sussex qui doit être "invité à participer à la veillée familiale durant la mise en chapelle ardente à Westminster Hall" et doit jouer "un rôle important aux côtés des membres les plus éminents de la famille royale lors du service funèbre". Meghan Markle devrait donc être également présente et visible lors des funérailles. Quant aux enfants du couple, Archie et Lilibet, des dispositions ont été prises afin qu'ils puissent assister à la cérémonie à l'abbaye de Westminster et à l'office d'inhumation à la chapelle Saint-Georges, à Windsor. Ces derniers ont rarement été présents lors d'événements royaux de si grande importance.

Des détails encore soumis à discussion

Si la trame des funérailles de Charles III est déjà connue dans les grandes lignes, les détails sur les cérémonies sont encore susceptibles d'évoluer au fil des discussions et des réunions à ce sujet, lesquelles se tiennent avec les représentants "de haut rang de la Maison royale, de la police, de l'armée et de l'Église". La place de Harry, de sa femme Meghan et de leurs enfants devrait occuper une partie de ces discussions, car leur participation à de telles cérémonies ne sera pas aisée au regard de l'état des relations entre Harry et le reste de la famille royale. D'autant que leur présence le jour-J demandera un investissement de leur part lors des réunions préparatoires et des répétitions.

L'inclusion du couple doit, aux yeux de Charles III, éviter une plus grande détérioration des relations. A moins de voir Harry et Meghan assister à un événement royal avant le décès de Charles III, les funérailles du roi marqueraient un premier rapprochement public après la distance affichée lors des funérailles d'Elizabeth II ou lors du couronnement de Charles III. Le duc de Sussex avait quitté l'Angleterre juste après la cérémonie organisée à Westminster pour honorer l'arrivée au trône de son père pour rejoindre l'aéroport et regagner les Etats-Unis où se trouvaient sa femme et ses enfants.