Ouragan mortel dans les Caraïbes : quatre morts en Jamaïque, des vents allant jusqu'à 250 km/h

Actuellement, l'ouragan Melissa, qui atteint la catégorie 4, frappe durement les Caraïbes. Ce dimanche 26 octobre, des vents atteignent des vitesses extrêmes.

Avec des vents de près de 250 km/h et même des rafales estimées à 300 km/h par endroits, le cyclone Melissa se trouve à seulement quelques dizaines de kilomètres au sud-sud-est de la Jamaïque. Ce pays des Caraïbes est dorénavant en alerte cyclonique, tandis qu'Haïti et la République dominicaine subissent déjà de très fortes pluies depuis plusieurs jours.

Depuis le début de la saison, le bassin atlantique connaît actuellement son quatrième ouragan majeur, rapporte la chaîne publique, La Première. Selon les dernières données du National Hurricane Center (NHC) citées par La Première, Melissa s'est intensifiée au cours de la nuit de samedi à dimanche en ouragan de catégorie 4. Il a généré de fortes rafales de 220 km/h et des rafales pouvant atteindre jusqu'à 300 km/h.

Évacuation d'urgence

La Jamaïque se prépare donc à l'arrivée directe de l'œil de l'ouragan dans les prochaines heures. Déjà, les autorités ont signalé de lourds dégâts matériels. La population a été appelée à se mettre à l'abri urgemment.

Autres zones sévèrement touchées : Haïti et la République dominicaine, où des pluies diluviennes s'abattent sans interruption et des cumuls dépassent localement 750 mm dans les zones montagneuses. Un phénomène qui fait craindre des inondations d'ampleur et de dangereux glissements de terrain.

elon les informations des services de secours régionaux, quatre morts ont été comptabilisés dans les Caraïbes. Des infrastructures électriques et routières ont été endommagées de façon importante dans plusieurs régions côtières.

L'ouragan devrait progresser vers l'ouest et ensuite remonter vers la partie est de Cuba, puis se diriger en direction des Bahamas au cours des prochains jours. L'ouragan Melissa est aujourd'hui le seul phénomène cyclonique actif sur le bassin atlantique.