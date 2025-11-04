Cécile Kohler et Jacques Paris : pourquoi l'Iran les a finalement libérés

Détenus en Iran depuis mai 2022, les deux Français Cécile Kohler et Jacques Paris sont "sortis de prison", a annoncé ce mardi Emmanuel Macron.

Cécile Kohler et Jacques Paris sont désormais libres. Les deux Français étaient détenus en Iran dans des conditions particulièrement compliquées depuis plus de trois ans : lumière 24 heures sur 24, rares possibilités d'appeler leurs proches... Le ministre français des Affaires étrangères a précisé mardi soir que Cécile Kohler et Jacques Paris étaient "en sécurité à la Résidence de France, à Téhéran, dans l'attente de leur libération définitive". Et Jean-Noël Barrot de préciser : "J'ai échangé avec leur famille et dépêché sur place une équipe qui les accompagnera personnellement, aux côtés des agents de l'ambassade, que je félicite pour leur mobilisation sans faille au service de nos deux compatriotes."

"Soulagement immense ! Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis trois ans en Iran, sont sortis de la prison d'Evin et sont en route pour l'Ambassade de France à Téhéran" s'est également réjoui sur X Emmanuel Macron, se félicitant "de cette première étape". "Le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible. Nous y travaillons sans relâche et je tiens à remercier notre ambassade et tous les services de l'État pour leur mobilisation", a ajouté le président.

Un accord de libération en échange de l'Iranienne Mahdieh Esfandiari

Inculpés cet été pour espionnage pour le compte d'Israël, Cécile Kohler et Jacques Paris ont donc finalement été libérés après "1 277 jours" de détention que leurs avocats jugent "arbitraire". Comme le relaie notamment Le Figaro, leur libération aurait été rendue possible par un accord entre Téhéran et Paris. La libération de l'Iranienne Mahdieh Esfandiari, interpellée le 28 février dernier pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux, était notamment réclamée par l'Iran. Elle a récemment été libérée sous contrôle judiciaire en attendant son procès prévu en janvier prochain.

Pour autant, Mahdieh Esfandiari reste en France et doit toujours être jugée. De même Cécile Kohler et Jacques Paris, s'ils sont sortis de prison, n'ont pas encore de date de retour en France. "Ça veut dire qu'ils peuvent rester coincés deux ou trois mois à l'ambassade de France, ce n'est pas impossible", a estimé sur LCI l'éditorialiste Abnousse Shalmani. Mardi soir, Jean-Noël Barrot se félicitait toutefois que les deux Français "vont bien" et "semblent en bonne santé".