"Montez le son, Donald Trump !" Mamdani fait un discours de victoire très osé, le président et les républicains lui répondent

Le discours de victoire de Zohran Mamdani est très commenté dans les médias américains. Le nouveau maire de New York ne craint pas la confrontation avec Donald Trump.

Le nouveau maire de New York est donc Zohran Mamdani. Ce démocrate trentenaire, qui incarne l'aile gauche du parti libéral, était donné au début de sa campagne à seulement 1% des intentions de vote, il a été élu triomphalement le 4 novembre 2025 avec plus de 50% des suffrages, loin devant ses concurrents. Et ses talents oratoires n'y sont pas pour rien. Dans les meetings ou face caméras, Zohran Mamdani est très à l'aise et a montré qu'il avait le sens de la formule. Quelques instants après sa victoire, il s'est adressé au président américain.

"Donald Trump, j'ai quelques mots pour vous maintenant", a-t-il dit. "Je sais que vous regardez, j'ai quelques mots pour vous : montez le son ! [...] New York est une ville qui a été construite par les immigrés, et qui est désormais dirigée par un immigré. Écoutez-moi bien Donald Trump : pour atteindre un seul d'entre nous, il vous passer sur nous tous", a-t-il déclaré, en guise d'avertissement, ajoutant : "S'il y a bien une ville qui peut montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre, c'est celle qui l'a vu naître. Nous sommes en train de montrer la voie dans la ville même où Donald Trump s'est construit. La meilleure façon de terrifier un tyran est de défaire les conditions qui lui ont permis d'accumuler son pouvoir. Ce n'est pas seulement ainsi que nous arrêterons Trump, c'est aussi ainsi que nous arrêterons le prochain".

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a réagi et a considéré que cette victoire n'était une forme d'anomalie, compte tenu de l'influence des "sondeurs". Il a aussi affirmé que "l'absence de Trump sur les bulletins de vote et la paralysie des services publics sont les deux raisons pour lesquelles les républicains ont perdu les élections ce soir". Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, est allé plus loin : "Les démocrates de New York ont choisi un véritable extrémiste et marxiste, et les conséquences se feront sentir dans tout le pays", a-t-il jugé devant la presse. Cette élection "confirme la transformation du Parti démocrate en un parti socialiste radical, partisan d'un État interventionniste", a-t-il aussi regretté.

Une rhétorique très similaire à celle de Donald Trump qui a qualifié ces derniers jours Zohran Mamdani de "cinglé communiste à 100%",