La présidente du Mexique victime d'une agression sexuelle : elle raconte ce qu'elle a vécu en pleine rue

Agressée sexuellement en pleine rue, la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a porté plainte. La cheffe de l'État s'est exprimée sur son agression le lendemain lors d'une conférence de presse.

Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, a été agressée sexuellement en pleine rue. La scène s'est produite mardi 4 novembre lors d'un bain de foule à Mexico. La successeure d'Andrés Manuel López Obrador a porté plainte le lendemain.

La cheffe de l'État, au pouvoir depuis octobre 2024, se rendait à un événement public non loin du palais présidentiel. Elle était en train de serrer des mains et de prendre des photos avec des sympathisants lorsqu'un homme a passé son bras autour d'elle. L'individu lui a touché ensuite la poitrine et a tenté de l'embrasser dans le cou. Un membre de la sécurité est ensuite intervenu et a pu éloigner l'homme.

La scène a été filmée par plusieurs témoins, et est depuis relayée sur les réseaux sociaux. Lors de son agression, la présidente mexicaine est restée courtoise et a accepté, par la suite, de prendre une photo avec l'homme. Ce n'est que le lendemain, lors d'une conférence de presse quotidienne, qu'elle se rendit compte de ce qu'elle avait vécu. "Cet homme m'a abordée en état d'ébriété avancé, je ne sais pas s'il était sous l'empire de stupéfiants… Ce n'est qu'après avoir visionné les vidéos que j'ai compris ce qui s'était réellement passé."

Claudia Sheinbaum a porté plainte le lendemain de son agression. Elle a ensuite annoncé que "le gouvernement allait examiner si ce comportement constitue une infraction pénale dans tous les États, car il devrait l'être, et nous allons lancer une campagne". La cheffe de l'État a également annoncé vouloir faire évoluer la législation du pays en la matière. Lors de sa conférence de presse, Claudia Sheinbaum s'est montrée inquiète : "Je me demande : si je ne porte pas plainte, qu'adviendra-t-il des autres Mexicaines ? Si c'est ce qui arrive à la présidente, qu'adviendra-t-il de toutes les femmes de notre pays ?"

Sa plainte a été déposée auprès du parquet de Mexico, qui poursuit pénalement ce type de violences sexuelles. La présidente du Mexique a également assuré qu'elle chercherait à promouvoir les poursuites pour de tels faits dans les 32 États qui composent le Mexique. Interrogée sur l'absence de sécurité lors de ses déplacements, Claudia Sheinbaum a déclaré qu'elle ne comptait pas changer de comportement pour autant : "Nous allons continuer de marcher proche des gens, l'inverse serait s'isoler et la population nous protège aussi".

En effet, Claudia Sheinbaum ne bénéficie pas d'un État-major présidentiel, une troupe d'élite de l'armée chargée de protéger le Président et sa famille. Une absence de sécurité rapprochée qui étonne, alors que la violence contre les personnalités politiques a fortement augmenté au Mexique.