Un bus renverse et tue plusieurs personnes à Stockholm : que sait-on du drame ?

Drame en Suède ce vendredi. Un bus à étage a percuté en plein centre de Stockholm plusieurs personnes, faisant au moins trois morts.

Que s'est-il passé à Stockholm ce vendredi 14 novembre ? La capitale suédoise a été le théâtre d'un drame qui a coûté la vie à plusieurs personnes en fin d'après-midi. Selon le premier bilan communiqué en soirée par la police suédoise, "trois personnes sont décédées dans le cadre de l'incident et le travail d'identification est en cours". Il y a également "trois personnes blessées". Elles ont été transportées à l'hôpital, "deux en ambulance et une par un autre moyen", précisent les forces de l'ordre.

Dans les médias suédois, les images d'un bus à double étage qui a percuté un abribus sont diffusées. Elles témoignent d'une grande présence policière sur les lieux de l'accident et de la présence des secours. Au quotidien Expressen, une témoin du drame explique avoir "vu le bus à impériale qui avait fauché toute une file d'attente à l'arrêt de bus ". Une riveraine confie elle avoir entendu "un grand fracas et plusieurs personnes crier".

Le chauffeur du bus interpellé, sa famille sous le choc

À ce stade, la cause de l'accident n'a pas pu être encore déterminée. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et le chauffeur du bus a été interpellé. Une procédure tout à fait habituelle dans ce genre de cas. "Nous devons l'interroger, puis nous verrons s'il est libéré ou placé en état d'arrestation", explique à l'AFP une porte-parole de la police, à l'AFP, dont BFMTV se fait notamment l'écho.

À l'Expressen, le fils du conducteur affirme que ses proches sont sous le choc. "Il est chauffeur de bus depuis longtemps et il n'y a jamais eu de problème. Nous sommes complètement sous le choc de ce qui s'est passé", explique-t-il. De son côté, son ex-femme ne voit "qu'une explication : il a dû avoir un infarctus ou quelque chose comme ça. Un problème de santé, sans doute. Il n'a jamais eu d'accident et c'était un excellent conducteur".

"J'ai appris la tragique nouvelle que plusieurs personnes ont perdu la vie et ont été blessées à un arrêt de bus dans le centre de Stockholm. Des personnes qui rentraient peut-être chez elles pour retrouver leurs familles, leurs amis ou passer une soirée tranquille à la maison", a déploré sur X le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, adressant au passage ses pensées aux victimes et à leurs proches.