Un couple de milliardaires fait don de 95 % de sa fortune pour "laisser le monde un peu meilleur que nous l'avons trouvé"

Un couple a annoncé faire don de plusieurs milliards d'euros, soit la quasi totalité de sa fortune, pour diverses actions caritatives, notamment pour des écoles et des hôpitaux.

L'annonce semble irréelle et pourtant, un couple de milliardaires est à l'origine de l'action philanthropique la plus importante des dernières années : un don de 10 milliards de dollars (soit 9 milliards d'euros) à différentes œuvres caritatives. Ce sont les Texans Rich et Nancy Kinder qui sont derrière ce don historique. Et si le couple, qui est l'un des plus riches et influents des Etats-Unis, n'en est pas à sa première donation, il a créé la surprise en annonçant faire don de 95 % de sa fortune, estimée à 11,4 milliards de dollars par Forbes (9,9 milliards d'euros).

Ces milliards vont être distribués à divers projets de développement par le biais de la Fondation Kinder, créée par le couple pour financer de précédentes actions et verser des dons. C'est comme cela qu'ils ont apporté leur aide financière à coups de millions d'euros à plusieurs projets de c réation de parcs, d'hôpitaux et d'espaces publics essentiellement situés au Texas. Ils ont ainsi donné 21 millions d'euros à la construction de "Discovery Park" au cœur de Houston ou encore 71 millions pour la création du "Memorial Park" devenu le plus grand espace vert de la ville.

Jusqu'à présent, les plus gros investissements du couple Kinder tenaient en la rénovation de dizaines de parcs scolaires, dont 30 millions d'euros pour le Buffalo Bayou Park, et à la création d'hôpitaux à l'instar du Kinder Children's Cancer Center, un nouvel hôpital spécialisé dans le traitement du cancer infantile qui englobe deux institutions très reconnues dans le domaine. Cet établissement médical a pu être construit avec l'aide des 130 millions d'euros donnés par Rich et Nancy Kinder. Au total, le couple a déjà donné plus de 900 millions de dollars (781 millions d'euros) pour divers projets.

© 123RF

Le don de 9 milliards servira à des initiatives mises en place aux Etats-Unis et très majoritairement au Texas, particulièrement dans le sud-est de l'Etat. C'est dans cette région que le couple a construit sa fortune. "Il faut être reconnaissant pour tout ce que ce pays nous a apporté. [...] On se dit : si cela a été bénéfique pour nous, pourquoi ne pas en faire profiter les autres ?" a déclaré Rich Kinder sur ABC13. Et le milliardaire d'ajouter : "Nous avons donc décidé très tôt [...] de nous concentrer sur trois domaines qui, selon nous, avaient vraiment besoin d'aide : l'éducation, les espaces verts urbains et, de manière générale, la qualité de vie."

Si l'engagement philanthropique du couple n'est plus à prouver, pourquoi aller jusqu'à donner la quasi-totalité de sa fortune ? "J e pense que nous aimerions tous laisser le monde un peu meilleur que nous l'avons trouvé. Et nous avons très tôt senti que la bonne chose à faire était d'essayer de donner la plus grande partie, voire la totalité, de ce patrimoine. C'est donc ce que nous prévoyons de faire de notre vivant et après notre mort", a répondu le Texan. " Nous voulons que nos petits-enfants soient fiers de nous, mais aussi qu'ils comprennent qu'ils ont la responsabilité de contribuer", a ajouté son épouse.

Si le don de 9 milliards d'euros du couple américain est salué par beaucoup, d'autres dénoncent une forme de greenwashing de la part de Rich Kinder, cofondateur de la société énergétique Kinder Morgan qui s'illustre dans la gestion de pipelines et des terminaux pétroliers ou gaziers, un secteur particulièrement polluant.