Incendie sur le site de la COP30 : des milliers de personnes évacuées, ce que l'on sait

Un important incendie s'est déclenché ce jeudi sur le site de la COP30, qui se tient actuellement à Belém, au Brésil, suscitant un mouvement de panique.

Panique sur le site de la COP30 ce jeudi 20 novembre. Alors que l'événement mondial, qui a commencé le 10 novembre et doit se conclure demain, vendredi 21 novembre, est au cœur de l'actualité, un grave incendie a frappé les pavillons de la COP30, à Belém, rapporte le média GloboNews. Selon la chaîne de télévision brésilienne, qui diffuse des images, les flammes ont atteint le toit et de nombreux pompiers étaient sur place pour tenter d'éteindre l'incendie jeudi.

Le feu semble toutefois avoir très vite été circonscrit. Toujours selon GloboNews, qui cite le gouverneur du Pará, Helder Barbalho, l'incendie avait été maîtrisé avant 19 heures, heure française, ce jeudi soir. Alors qu'une enquête va être menée pour comprendre ce qu'il s'est passé, le média brésilien rapporte que le feu semble être parti du pavillon de l'Inde.

Des dizaines de milliers de personnes évacuées à la hâte

Outre les flammes, la fumée s'est rapidement propagée à l'intérieur du bâtiment ainsi qu'à l'extérieur du site, ce qui a déclenché un mouvement de panique. Les dizaines de milliers de participants ont été évacués à l'extérieur du bâtiment, constatait Le Figaro, dont une journaliste était présente sur place.

Celle-ci fait état d'une odeur de plastique brûlé dans l'air et d'une intervention pour le moins rapide des soldats du feu sur place. "Cela pourrait arriver n'importe où sur la planète Terre", a pour sa part temporisé jeudi soir Celso Sabino, le ministre brésilien du Tourisme. L'incendie n'a pas fait de blessé, a-t-il précisé.