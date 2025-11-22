Brésil : pourquoi Bolsonaro a-t-il été placé en détention provisoire ?

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné pour tentative de coup d'État, a bien été incarcéré. Ses avocats avaient demandé que sa peine soit effectuée à domicile pour des raisons de santé.

Jair Bolsonaro est derrière les barreaux. L'ancien président du Brésil (2019-2022) a été arrêté et placé en détention provisoire, samedi 22 novembre, par la police fédérale en application d'une décision de la Cour suprême.

L'un de ses avocats, Celso Vilardi, a confirmé cette information auprès de l'AFP : "Il a été fait prisonnier, mais je ne sais pas pourquoi." L'ancien chef d'État de soixante-dix ans a pourtant été reconnu coupable, en septembre, d'avoir dirigé une "organisation criminelle" pour parvenir à son "maintien autoritaire au pouvoir" après la victoire de Luiz Inacio Lula da Silva, en octobre 2022.

Cette tentative de coup d'État lui a valu une condamnation à 27 ans de prison maintenue en appel la semaine dernière. Ses conseils ont alors demandé à ce que Jair Bolsonaro, assigné à résidence depuis le mois d'août, effectue cette peine chez lui, invoquant des problèmes de santé. Il lui a été diagnostiqué un cancer de la peau en septembre, qui ne nécessite pas de "traitement actif" pour le moment. Il souffre aussi de plusieurs problèmes de santé liés à un attentat à l'arme blanche en 2018, notamment des problèmes de rein et des vomissements.