Guerre en Ukraine : le plan de paix révisé par Kiev et Washington, pour être rejeté par la Russie ?
Après le rejet de son plan de paix en 28 points élaboré avec la Russie, les Etats-Unis travaillent à un nouvel accord avec l'Ukraine qui risque cependant de ne pas satisfaire le Kremlin.
- Les présidents ukrainiens et américains se sont accordés sur un "cadre de paix actualisé et amélioré" qui "reflète les intérêts nationaux" de l'Ukraine pour mettre fin à la guerre qui l'oppose à la Russie, à l'issue des pourparlers organisés le dimanche 23 novembre à Genève, en Suisse.
- Les deux pays ont affirmé que "tout futur accord devra pleinement respecter la souveraineté de l’Ukraine". Une avancée pour la délégation ukrainienne et ses alliés européens qui avaient critiqué le plan de paix en 28 points élaboré par Washington et Moscou et proposé à Kiev le jeudi 19 novembre. Lequel reprenait des exigences russes, prévoyait des concessions à la Russie et s'apparentait à une forme de capitulation de l'Ukraine.
- Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a indiqué que la nouvelle version du plan de paix reflète "déjà la plupart des priorités clés" de Kiev. La Maison Blanche a ajouté que "toutes [les] principales préoccupations [de l'Ukraine] (garanties de sécurité, développement économique à long terme, protection des infrastructures, liberté de navigation et souveraineté politique) avaient été pleinement prises en compte lors de la réunion".
- Si Donald Trump avait laissé à Volodymyr Zelensky jusqu'au 27 novembre pour répondre à la proposition de paix, les négociations sur la fin de la guerre en Ukraine sont loin d'être finies. L'Ukraine et les Etats-Unis "ont convenu de poursuivre les consultations à mesure que les accords progressent vers leur finalisation" promettant une "une coordination étroite et continue". La Russie, elle, risque à son tour de rejeter le nouveau plan de paix.
10:13 - Que contenait le plan de paix en 28 points des Etats-Unis et de la Russie ?
Jeudi 19 novembre, soit quatre jours avant les pourparlers organisés entre l'Ukraine et les Etats-Unis, le président ukrainien a reçu une proposition de plan de paix élaboré par Washington et Moscou. Le projet tenait en 28 points, dont plusieurs reprenaient des exigences du Kremlin comme la reconnaissance de nombreuses conquêtes de la Russie en Ukraine sur environ 20% du territoire, une réduction de la taille de l'armée ukrainienne de moitié et l'abandon de ses armes à longue portée. Le plan de paix a de fait été rejeté par l'Ukraine et jugé inacceptable par les alliés européens de Kiev.
08:55 - "D'énormes progrès" avec les Ukrainiens, mais les Russes auront "leur mot à dire"
"Nous avons fait d'énormes progrès" a déclaré le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio après les pourparlers de dimanche entre Washington et Kiev. Il estime que "les points qui restent en suspens ne sont pas insurmontables" et laisse entendre que les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours, notamment avec la consultations des Russes et la présentation des avancées à Moscou. Les Russes, qui avaient réussi à imposer plusieurs de leurs exigences dans la première version du plan de paix, auront "leur mot à dire" a assuré le ministre des Affaires étrangères américain.
08:37 - "Tout futur accord devra pleinement respecter la souveraineté de l’Ukraine" assurent Kiev et Washington
Les pourparlers organisés entre l'Ukraine et les Etats-Unis à Genève, en Suisse, le dimanche 23 novembre, "ont été constructifs, concentrés sur l’objectif et respectueux, insistant sur l’engagement commun de parvenir à une paix juste et durable", ont écrit la Maison Blanche et la délégation ukrainienne dans un communiqué. Les deux pays "ont réaffirmé que tout futur accord devra pleinement respecter la souveraineté de l’Ukraine" et "ont élaboré un cadre de paix actualisé et amélioré".
"Les représentants ukrainiens ont affirmé que, sur la base des révisions et clarifications présentées aujourd’hui, ils estiment que le projet actuel reflète leurs intérêts nationaux et fournit des mécanismes crédibles et applicables pour garantir la sécurité de l’Ukraine à court et à long terme" a ajouté la Maison Blanche concernant les progrès sur l'accord de paix. Selon le pouvoir américain, "toutes [les] principales préoccupations [de l'Ukraine] (garanties de sécurité, développement économique à long terme, protection des infrastructures, liberté de navigation et souveraineté politique) avaient été pleinement prises en compte lors de la réunion".