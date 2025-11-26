Les images des incendies monstres à Hong Kong

Un incendie ayant éclaté le mercredi 26 novembre 2025 dans un complexe résidentiel de Hong Kong a fait au moins 36 morts. Les images du drame sont terribles.
© Kobe Li/ZUMA/SIPA (publiée le 26/11/2025)
La Rédaction