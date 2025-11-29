Près de 500 victimes dans les inondations en Asie du Sud-Est

Les fortes intempéries qui frappent l'Asie du Sud-Est ont fait près de 500 morts dans la région. L'eau est parfois montée à plus de trois mètres.

C'est un drame qui se déroule en ce moment en Asie du Sud-Est. Depuis plusieurs jours, des pluies torrentielles tombent sur la Malaisie, le Sri Lanka, la Thaïlande et l'Indonésie. Selon l'Agence de gestion des catastrophes, c'est dans ce dernier pays que le bilan est le plus grave. Plus de 200 personnes ont perdu la vie, et plus de 100 personnes sont toujours portées disparues.

En Thaïlande, ce sont 162 personnes qui sont mortes dans le sud du pays. L'eau est montée jusqu'à 3 mètres dans la région de Songkhla. Le bilan est très élevé et la population se plaint d'une mauvaise gestion de la catastrophe par les autorités. Le Premier ministre, Anutin Charnvirakul, a "présenté (ses) excuses pour avoir laissé cela se produire alors (qu'il) est au gouvernement". Les familles endeuillées devraient recevoir l'équivalent de 53 000 euros de compensations. Deux personnes sont mortes en Malaisie, selon les autorités. 123 morts sont à déplorer au Sri Lanka.

Le changement climatique en cause

Les pluies torrentielles sont habituelles en cette saison de la mousson (de juin à septembre) en Asie du Sud-Est. En revanche, cette période est de plus en plus longue avec des pluies de plus en plus violentes. Cette année, les bilans humains en Indonésie et en Thaïlande sont parmi les pires de ces dernières années.

Un consensus scientifique assure que le changement climatique, provoqué par l'activité humaine, rend les événements météorologiques plus extrêmes et plus fréquents. Il y a toujours eu la mousson, mais pas aussi violemment, comme il y a des régions dans le monde où il a toujours fait chaud l'été, mais pas aussi intensément qu'aujourd'hui.