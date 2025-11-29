Brésil : pourquoi les avocats de Bolsonaro déposent un recours en "nullité" de sa condamnation

L'ancien président brésilien a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Emprisonné, ses avocats déposent un recours en "nullité" de sa condamnation.

Jair Bolsonaro et ses avocats ne semblent pas vouloir accepter les décisions de justice. L'ancien président du Brésil a été condamné, en septembre, à 27 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'avoir fomenté un coup d'État afin de se maintenir autoritairement au pouvoir, après sa défaite face à Lula à l'élection présidentielle. Il était assigné à résidence depuis le début du mois d'août, puis a été incarcéré mardi 25 novembre, en détention provisoire, dans les locaux de la police de Brasilia.

Après avoir perdu son procès en première instance, puis en appel, la Cour suprême a considéré que tous les recours de l'ancien dirigeant d'extrême droite étaient épuisés, rappelle franceinfo. Mais sa défense n'est pas du même avis. Elle a déposé, samedi 28 novembre, un recours en "nullité" de sa condamnation, afin d'obtenir "l'annulation de la procédure pénale" et "l'acquittement" de Bolsonaro.

Des risques de fuite de l'ancien président

La défense de Jair Bolsonaro avait déjà largement insisté pour qu'il n'entre pas en détention à cause de problèmes de santé. Il faut dire que l'ancien président de soixante-dix ans souffre de séquelles après une tentative d'assassinat, en septembre 2018, et a été diagnostiqué récemment d'un cancer de la peau. Mais la justice brésilienne a tout de même tenu à ce qu'il purge sa peine derrière les barreaux pour " risque élevé de fuite ". Il aurait tenté de brûler son bracelet électronique avec un fer à souder. Une affirmation que les avocats de Bolsonaro réfutent. Ils assurent que cela est dû à la "confusion mentale" de leur client à cause de médicaments. La Haute cour n'a pas accepté ces explications et a maintenu son placement en détention provisoire.