Pourquoi Volodymyr Zelensky vient-il à Paris rendre visite à Emmanuel Macron ?

Le président ukrainien est attendu à Paris le 1er décembre. Il rencontrera son homologue français deux semaines après sa dernière visite en France.

Alors qu'une délégation ukrainienne est en route vers les États-Unis pour continuer à travailler sur le plan de paix avec la Russie, l'Élysée annonce la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, samedi 29 novembre. Le président ukrainien rencontrera Emmanuel Macron lundi 1er décembre, deux semaines après sa dernière visite en France, ont appris nos confrères de BFMTV.

"Les deux dirigeants échangeront sur la situation et sur les conditions d'une paix juste et durable, dans la continuité des discussions de Genève et du plan américain et d'une concertation étroite avec nos partenaires européens. Ils feront également le point sur le travail engagé sur les garanties de sécurité dans le cadre de la coalition des volontaires", a indiqué l'Élysée.

L'Europe en soutien à l'Ukraine

La coalition des volontaires apporte son soutien à l'Ukraine dans le chemin vers la paix avec la Russie. Alors que le plan américain de paix prévoyait une cession de certains territoires à la Russie, dans sa première version, une délégation ukrainienne avait été chargée d'amender ce plan le week-end dernier, à Genève (Suisse). On ne sait pas exactement ce qui a été ajouté ou retiré de ce plan, qui doit encore être travaillé avec de nouveaux émissaires envoyés aux États-Unis, samedi 29 novembre.