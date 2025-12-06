Qu'est-ce que le "Prix Fifa pour la paix" attribué à Donald Trump par Gianni Infantino ?

À l'occasion du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, vendredi 5 décembre 2025, Donald Trump a reçu le "Prix FIFA pour la paix", remis par le président de la FIFA et ami du président états-unien, Gianni Infantino.

Le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde de football a eu lieu vendredi 5 décembre à Washington, rapporte L'Équipe. Et le président américain, Donald Trump, était bien présent pour assister à l'événement. Comme cela était attendu, le président américain a reçu le "Prix FIFA pour la paix" des mains de Gianni Infantino.

Ce prix est une nouveauté qui a été décidée dans les coulisses par l'actuel président de la FIFA, sans en avertir ses collègues. D'après l'hebdomadaire sportif, l'idée de Gianni Infantino était de mettre en avant son "ami proche". Selon lui et d'après ses propres termes, Donald Trump "mérite le prix Nobel pour ses actions décisives (...) Sans Trump, il n'y aurait pas de paix", avait dit le président de la FIFA lors des célébrations en Égypte pour le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas aux côtés de différents et nombreux chefs d'État.

Un vieil allié

Au cours des dernières années, l'alliance entre Donald Trump et Gianni Infantino s'est transposée sur les sujets géopolitiques. Depuis 2018, le président de la FIFA a plusieurs fois suivi Donald Trump lors de différentes visites diplomatiques, notamment au Qatar, en Arabie saoudite ou encore en Égypte lors du sommet sur Gaza, destiné à acter le cessez-le-feu.

Avant de lui décerner le prix FIFA de la paix ce vendredi et avant le tirage au sort, Gianni Infantino a fait l'éloge du président des États-Unis. Ce dernier a même pris la parole.

Gianni Infantino a aussi décerné une médaille et un certificat expliquant que le prix lui est attribué "au nom des milliards de personnes du monde, à ceux qui se distinguent par leur engagement pour faire avancer la paix dans le monde, grâce à leurs actions et leur leadership". Un discours très politique, donc. Enfin, Donald Trump a donné le coup d'envoi de la Coupe du monde. "Les chiffres de ventes de billets sont au-delà des attentes, records, et je pense que vous allez avoir un événement comme le monde n'en a jamais vu", a-t-il déclaré.

Pour le 47e président des États-Unis, le prix représente un lot de consolation. En effet, il est connu que Donald Trump souhaite acquérir le prix Nobel de la paix, lui qui se targue d'avoir mis un terme à plusieurs conflits depuis son retour au pouvoir, analyse TF1. Cependant, cette année, il a été décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado.