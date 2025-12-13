Conflit entre la Thaïlande et le Cambodge : que se passe-t-il entre les deux pays d'Asie du Sud-Est ?

Rien ne va plus entre la Thaïlande et le Cambodge. Les tensions sont toujours importantes entre les deux pays samedi 14 décembre 2025. Le Cambodge accuse l'armée thaïlandaise d'avoir mené des frappes aériennes sur son territoire.

Dans un message sur Facebook, le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, insiste : "La Thaïlande continuera à mener des actions militaires jusqu'à ce que nous estimions que notre territoire et notre peuple ne sont plus menacés". L'armée thaïlandaise a également confirmé des "ripostes" contre des cibles cambodgiennes tôt ce samedi.

De son côté, le Cambodge, par la voix du ministère cambodgien de la Défense, a affirmé que deux avions de combat F-16 thaïlandais ont largué sept bombes sur différentes positions, comme le rapporte RFI. Depuis une semaine, des affrontements et des tensions ont lieu le long de la frontière commune entre les deux États. Pour l'heure, une vingtaine de morts sont à déplorer et des milliers de civils des deux pays ont pris la fuite.

L'intervention de Donald Trump

Quelques heures plus tôt, Donald Trump affirmait que Bangkok et Phnom Penh avaient accepté un cessez-le-feu pour revenir à l'accord de paix décidé fin octobre 2025. Cependant, en dépit de l'accord entre les États-Unis et d'autres pays limitrophes de la zone de conflit comme la Malaisie, les deux belligérants n'avaient pas confirmé la trêve.

"J'ai eu une excellente conversation ce matin avec le Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et le Premier ministre du Cambodge, Hun Manet, au sujet de la très regrettable résurgence de leur guerre qui dure depuis longtemps. Ils ont accepté de CESSER tout tir dès ce soir et de revenir à l'accord de paix initial conclu avec moi, et avec eux, avec l'aide du grand Premier ministre de Malaisie, Anwar Ibrahim", a ainsi écrit vendredi 12 décembre Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Plusieurs dizaines de morts et des évacuations

Depuis plusieurs décennies, le Cambodge et la Thaïlande se disputent la souveraineté de plusieurs zones frontalières. L'une de ces frontières notamment a été tracée au cours du XXe siècle durant la période coloniale française.

L'accord de paix qui avait été signé le 26 octobre dernier a été suspendu par Bangkok, des semaines après. L'explosion d'une mine terrestre qui a blessé plusieurs soldats thaïlandais, le 7 décembre dernier, a ravivé les tensions.

Les tensions qui ont repris dernièrement apparaissent plus graves que la précédente. Fin juillet, 43 personnes étaient décédées en cinq jours, 300 000 personnes ont été évacuées, comme l'indique Franceinfo.