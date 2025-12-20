Affaire Epstein : des photos de Bill Clinton publiées, le camp de l'ex-président réagit

L'administration Trump a dévoilé, vendredi 19 décembre, des milliers de documents liés au dossier Jeffrey Epstein. Plusieurs personnalités, dont Bill Clinton, sont présentes sur des images.

Bill Clinton dans la tourmente ? Le ministère américain de la Justice a publié, vendredi 19 décembre, des milliers de documents et de photographies liés à l'affaire Jeffrey Epstein. Près de 4 000 fichiers ont été mis en ligne dans le cadre de ce dossier autour de l'homme d'affaires et criminel sexuel américain, mort en 2019. Et comme le rapporte Le Figaro, Bill Clinton, président des États-Unis de 1993 à 2001, est présent sur plusieurs clichés. Sur l'une des photos, l'ex-locataire de la Maison-Blanche se trouve dans une piscine, accompagné par une autre personne dont le visage est caché par un rectangle noir. Ce dernier a été "ajouté pour protéger une victime", a estimé un porte-parole du ministère de la Justice. "Bill Clinton se détend, sans aucun souci. Il ne se doutait de rien...", a indiqué le directeur de la communication de la Maison-Blanche.

Des images de l'ancien président démocrate avaient déjà été dévoilées précédemment. Et ces nouvelles photos ont fait réagir son entourage. Angel Ureña, chef adjoint du cabinet de Bill Clinton, a pris la parole sur X. "Ils peuvent diffuser autant de photos floues, vieilles de plus de vingt ans, qu'ils le souhaitent, mais cela n'a rien à voir avec Bill Clinton. Cela n'a jamais été le cas et cela ne le sera jamais", a-t-il notamment expliqué. Selon ce proche de l'ancien président américain, ce dernier "ne savait rien et a rompu tout contact avec Epstein avant que ses crimes ne soient révélés", a également assuré Angel Ureña sur le réseau social X.

D'autres célébrités présentes sur les documents publiés

Jeffrey Epstein était connu pour ses liens avec de nombreuses personnalités, dont Donald Trump. Comme le souligne BFMTV, l'identité du président américain figure dans un annuaire où seuls les noms sont visibles. Celui de Donald Trump est encerclé à la main. Des photos de Jeffrey Epstein avec Michael Jackson, Mick Jagger ou encore Kevin Spacey ont notamment été publiées. Le ministère américain de la Justice devrait dévoiler de nouveaux éléments dans les semaines à venir.