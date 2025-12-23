Nouveaux navires de guerre de Trump : des lasers, des canons... Comment il imagine sa flotte

Donald Trump a présenté, lundi 22 décembre, les futurs navires de guerre des États-Unis. Cette nouvelle classe portera le nom du président américain.

Une présentation en grande pompe. Le président américain a officialisé, lundi 22 décembre, la construction d'une nouvelle classe de navires de guerre de grande taille. Le locataire de la Maison-Blanche a fait cette annonce lors d'une conférence de presse, organisée dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, rapporte BFMTV. Donald Trump a des attentes extrêmement fortes pour ces nouveaux navires. Selon le président américain, ce seront "les meilleurs du monde". Les bâtiments auront entre "30 000 et 40 000 tonneaux", a affirmé Donald Trump.

Deux navires de guerre vont voir le jour dans un premier temps. Des images représentant la future embarcation ont été dévoilées lors de la conférence de presse. "Chacun d'eux sera le plus grand navire de guerre de l'histoire de notre pays et même "du monde", a assuré Donald Trump. Selon les estimations révélées par le président américain, l'élaboration des deux premiers navires va prendre "environ deux ans et demi". Puis, cette classe sera composée, dans un délai "rapide", de 10 navires, avant d'atteindre la barre des 20, voire 25, au terme du projet.

Le nom révélé par Donald Trump

Le président américain a livré de nombreuses précisions autour de ces navires. Le locataire de la Maison-Blanche a assuré que cette classe aura des canons ainsi que des lasers. Elle sera aussi capable de porter des armes hypersoniques et nucléaires. Cette nouvelle classe de navires portera le nom de... Donald Trump. Son nom complet ? La "Trump Class USS Defiant". Selon le président américain, toute la flotte sera construite aux États-Unis. Le Congrès américain a récemment voté une loi de défense avec un budget annuel dépassant les 900 milliards de dollars.

L'arrivée de ces nouveaux navires, c'est un message "pour tout le monde", a également souligné Donald Trump, balayant l'hypothèse d'une réponse directe à la Chine. Un troisième porte-avions a récemment été mis en service par Pékin, et un autre serait actuellement en construction.