Cause de l'accident, nationalité de l'équipage… ce que l'on sait du crash en Turquie

L'avion s'est crashé le 23 décembre 2025 en Turquie. Deux Français se trouvaient à bord de l'appareil.

Que s'est-il passé dans l'avion libyen en direction d'Ankara, en Turquie, et qui s'est crashé le 23 décembre ? L'enquête est toujours en cours. Pour l'heure, voici ce que l'on sait : ce mardi, comme le rapporte France info, le chef d'état-major de l'armée libyenne, Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, ainsi que quatre de ses conseillers ont été tués dans l'accident de leur avion. L'annonce avait alors été faite par les autorités libyennes.

Comme le rapporte le média Actu, l'avion a été victime d'une panne électrique moins d'un quart d'heure après son décollage d'Ankara. Une information qui a été révélée par la présidence turque. Vendredi 26 décembre, le ministre de l'Intérieur turc, Ali Yerlikaya, a annoncé en fin de soirée que l'avion ayant subi le crash était un Falcon-50. Il a été retrouvé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est d'Ankara.

Tous les occupants de l'appareil sont décédés. En plus du chef d'état-major des armées libyennes et de ses conseillers, il y avait deux ressortissants français, membres de l'équipage, qui sont décédés dans le crash. Leur identité n'a pas été communiquée. En outre, une hôtesse de nationalité grecque faisait aussi partie de l'équipage.

Les causes de l'accident restent à déterminer

La boîte noire de l'avion qui s'est écrasé a été retrouvée, selon les autorités turques. Elles ont fait état d'une panne électrique à bord de l'appareil. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloğlu, a aussi expliqué que la boîte noire sera prochainement analysée dans un "pays neutre".

Toujours d'après Actu, le ministre turc de la Justice, Yilmaz Tunc, a indiqué que le "contact a été pris avec l'Allemagne" afin de procéder à l'analyse de la boîte et à l'examen des enregistreurs vocaux de l'appareil. "Les investigations techniques et les enquêtes médico-légales sur la cause de la panne se poursuivent avec la plus grande minutie", a-t-il assuré.

Encore selon le média turc spécialisé, en France, le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile [BEA] participe à l'enquête ouverte par la Turquie. Trois des enquêteurs français "se rendent sur place accompagnés de conseillers techniques", comme habituellement en cas d'accident survenu à l'étranger à un aéronef de construction ou de conception française.