Venezuela : les premières images de Maduro capturé, pourquoi et comment les USA ont agi

Le Venezuela a été la cible d'une opération militaire d'envergure des Etats-Unis, ce samedi 3 janvier 2026, qui a abouti à la capture du président Nicolas Maduro. Une opération prévue de longue date, dans un contexte de lutte affichée contre le narcotrafic.

En direct

08:56 - Une mise en place de l'opération en décembre Le chef d’état-major américain a aussi indiqué que l'opération avait été mise en place en décembre, dès le travail de renseignement terminé. C'est la météo qui aurait, entre autres, porté le choix des militaires sur la date du 3 janvier. La date a été confirmée vendredi, "le temps s’étant suffisamment amélioré pour permettre aux aviateurs les plus habiles au monde de manœuvrer à travers les montagnes, l’océan et les nuages bas", selon Dan Caine. Donald Trump a donné l’ordre d’exécution de la mission à 22h46 vendredi soir, heure de Washington, indique par ailleurs Le Monde.

08:44 - Une nouvelle vidéo de Maduro diffusée par la Maison Blanche Après avoir été transporté sur un navire américain, le président vénézuélien a été acheminé par avion à New York. Des images de l'AFP filmées dans la nuit ont montré le dirigeant vénézuélien sortant d'un avion sous escorte dans un aéroport du nord de New York, puis son arrivée à Manhattan par hélicoptère. La Maison Blanche a ensuite publié une vidéo de Maduro dans les locaux de la Drug Enforcement Administration (DEA), l'agence fédérale antidrogue. Menotté et en sandales, escorté par des agents, le président déchu a lâché un "Bonsoir, bonne année" ironique face à la caméra. Il a ensuite été conduit dans une prison fédérale du quartier de Brooklyn.

08:41 - Maduro traqué pendant des mois par le renseignement américain Selon le général Dan Caine, l'opération a d'abord demandé "des mois de travail" de renseignement, pour "comprendre comment [Nicolas Maduro] se déplaçait, où il vivait, où il voyageait, ce qu’il mangeait, ce qu’il portait, quels étaient ses animaux de compagnie".

08:19 - Comment s'est déroulée l'opération américaine au Venezuela ? Présent au côté de Donald Trump hier en conférence de presse, le chef d'état-major américain, le général Dan Caine, a donné quelques détails sur l'opération militaire baptisée "Absolute Resolve" (Détermination absolue). L'opération "discrète, précise et menée pendant les heures d'obscurité maximale du 3 janvier, est le point culminant de mois de préparation et d'entraînement", a-t-il déclaré. Elle a mobilisé plus de 150 avions, a-t-il précisé. Les Etats-Unis ont affirmé qu'aucun Américain n'a été tué lors de l'opération, dont le bilan humain côté vénézulien reste inconnu.

08:05 - Nicolas Maduro et son épouse accusés par la justice américaine de "narcoterrorisme" Nicolas Maduro, 63 ans, et son épouse Cilia Flores, 69 ans, sont accusés par la justice américaine de "narcoterrorisme" et importation de cocaïne aux Etats-Unis, selon un nouvel acte d'accusation rendu public samedi. C'est donc la cause officielle de l'intervention militaire d'envergure et de la double capture menée hier. Le pétrole n'est en revanche jamais très loin, Donald Trump ayant indiqué ouvertement en conférence de presse qu'il autoriserait les compagnies pétrolières américaines à se rendre dans le pays sud-américain pour exploiter ses réserves de brut, ajoutant que l'embargo américain sur le pétrole vénézuélien restait en vigueur.

07:42 - Pourquoi les Etats-Unis sont intervenus au Venezuela ? (3/3) Washington a imposé des sanctions économiques au Venezuela dès 2017 et, en janvier 2019, durant le premier mandat de Donald Trump, a instauré un embargo pétrolier visant à asphyxier économiquement le pays qui dépend de ses exportations d'or noir. Mais les tensions connaissent une escalade depuis le retour de Trump à la Maison Blanche et notamment depuis septembre dernier, lorsque le président américain a lancé une campagne militaire dans les Caraïbes et le Pacifique au nom de la lutte contre le narcotrafic, avec en particulier le pouvoir vénézuélien dans le viseur. Accusant le Venezuela de participer activement au trafic de drogues vers les Etats-Unis, sans apporter de preuve précise, les Etats-Unis ont rassemblé une flottille de navire de guerre, dont le plus grand porte-avions du monde ces derniers mois, et plusieurs dizaines de frappes ont été menées contre les embarcations de trafiquants présumés, causant plus d'une centaine de morts. L'intervention militaire et la capture du président Maduro auront été menées pour les mêmes raisons.

07:21 - Pourquoi les Etats-Unis sont intervenus au Venezuela ? (2/3) Après une brève tentative de normalisation à son arrivée au pouvoir en 2013, Nicolas Maduro chasse les diplomates américains. En réponse, le gouvernement de Barack Obama, qui avait refusé en 2013 de reconnaître la victoire de Nicolas Maduro à l'élection présidentielle, classe en 2015 le Venezuela comme une "menace extraordinaire pour la sécurité nationale" et impose des sanctions contre plusieurs responsables politiques vénézuéliens. Après sa première élection en 2016, Donald Trump va durcir la position des Etats-Unis, dont l'objectif va devenir ouvertement un changement de régime à Caracas. Plusieurs fois déjà, une "solution militaire" est évoquée et les sanctions économiques contre Caracas s'alourdissent.

07:01 - Pourquoi les Etats-Unis sont intervenus au Venezuela ? (1/3) Bonjour et bienvenue dans ce direct au lendemain de la frappe américaine sur le Venezuela ce samedi. Les frappes américaines et la capture du président Nicolas Maduro s'inscrivent dans un contexte de tensions de longues dates entre les deux Etats depuis 1998, année de l'élection d'Hugo Chavez à la tête du pays. Le prédécesseur de Maduro, proche de Fidel Castro, prônant la révolution bolivarienne et déjà auteur d'une tentative de coup d'Etat, avait voulu instaurer une république socialiste et ériger le Venezuela, avec ses gigantesques réserves de pétrole (estimées à 300 milliards de barils), comme grand concurrent des Etats-Unis au sein de l'OPEP. Menaçant plusieurs fois l'empire américain, y compris militairement, Chavez verra sa doctrine reprise par Maduro après sa mort en mars 2013.

03/01/26 - 22:31 - La vice-présidente du Venezuela Delcy Rodriguez réagit Dans un communiqué, le Venezuela avait déjà dénoncé "la très grave agression militaire" des États-Unis. Ce soir, la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez, première dans l'ordre de succession au pouvoir, affirme que Nicolás Maduro "est l'unique président". Elle assure que le gouvernement est prêt "à défendre le Venezuela" : "nous sommes prêts à défendre nos ressources naturelles qui doivent servir au développement national", ajoute-t-elle, exigeant "la libération immédiate du président Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores.

03/01/26 - 20:05 - La "transition à venir doit être pacifique", demande Emmanuel Macron Emmanuel Macron a réagi à la capture et à l’exfiltration par les États-Unis du Vénézuélien Nicolas Maduro. Sur le réseau social X, le président français a écrit : "Le peuple vénézuélien est aujourd’hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s’en réjouir [...] la transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le Président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition".

03/01/26 - 19:19 - Benjamin Netanyahu félicite Donald Trump pour son "leadership audacieux et historique" Dans un post publié sur le réseau social X et partagé par le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a adressé ses félicitations à Donald Trump pour son "leadership audacieux et historique" après la capture de Nicolas Maduro au Venezuela.

03/01/26 - 19:19 - Nous demandons à tous [..] de respecter la Charte des Nations unies, demande Pedro Sanchez Sur le réseau social X, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré que si l'Espagne "n'a pas reconnu le régime de Maduro, elle ne reconnaîtra pas non plus une intervention qui viole le droit international". Il a aussi ajouté que la population civile doit être la préoccupation numéro un : "Nous demandons à tous les acteurs de penser à la population civile, de respecter la Charte des Nations unies et d'articuler une transition juste et fondée sur le dialogue", a-t-il écrit.

03/01/26 - 19:01 - "Si je vivais à La Havane [..] je serais au moins un peu inquiet", a déclaré Marco Rubio Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré samedi 3 janvier que le gouvernement cubain devrait aussi s'inquiéter après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. "Si je vivais à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais au moins un peu inquiet", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en Floride à Mar-a-Lago, aux côtés du président américain Donald Trump. Il a ajouté que "Cuba est une catastrophe" et que le pays est "dirigé par des hommes incompétents et séniles."

03/01/26 - 18:35 - Maduro et son épouse “se sont rendus sans résister” "Maduro et son épouse, tous deux inculpés, se sont rendus sans résister et ont été placés en détention par le ministère de la Justice, avec l'aide de notre incroyable armée américaine", a déclaré le chef d'état-major américain, le général Dan Caine. "Il y a eu de la surprise, mais en même temps, il s'y attendait. Il y a beaucoup de tirs échangés, il essayait de se rendre vers un endroit plus sûr mais qui ne l'était plus, car nous l'avions trouvé. (...) Il a passé la porte mais a été incapable de la fermer ensuite", a-t-il ajouté.

03/01/26 - 18:22 - Une photo de Maduro diffusée pare Donald Trump sur les réseaux sociaux Sur son compte Social Truth Donald Trump a diffusé une photo de Nicolas Maduro portant un masque sur les yeux et un casque antibruit, vêtu d'un simple survêtement et une bouteille d'eau à la main. Il se trouvait alors à bord du navire de guerre USS Iwo Jima, a précisé le président américain dans sa publication.

03/01/26 - 18:13 - Nos très grandes compagnies pétrolières américaines [..] vont se rendre sur place Donald Trump a déclaré qu'il autoriserait les compagnies pétrolières américaines à se rendre au Venezuela pour exploiter les réserves massives de brut du pays. "Nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus importantes au monde, vont se rendre sur place, dépenser des milliards de dollars, réparer les infrastructures gravement endommagées, les infrastructures pétrolières, et commencer à générer des revenus pour le pays", a déclaré le président des États-Unis.

03/01/26 - 17:54 - Les États-Unis "prêts à lancer une deuxième attaque plus importante si besoin", assure Donald Trump "Nous étions prêts à lancer une deuxième vague" après cette première attaque ce samedi 3 janvier 2026, a déclaré Donald Trump, mais cela n’a finalement pas été nécessaire car la première a été un succès. Les États-Unis sont "prêts à lancer une deuxième attaque plus importante si besoin", a ajouté Donald Trump.

03/01/26 - 17:51 - Les États-Unis "dirigeront" le Venezuela en attendant une transition "sûre", a déclaré Donald Trump Lors de la conférence de presse, Donald Trump a annoncé que les États-Unis "dirigeront" le Venezuela en attendant une transition "sûre", a-t-il déclaré.

03/01/26 - 17:48 - Nicolas Maduro inculpé pour “narcoterrorisme” "Nicolas Maduro a été inculpé pour narcoterrorisme", a expliqué Donald Trump. De plus, Caracas a été plongé dans l'obscurité pour l'opération contre Maduro, a aussi expliqué le président américain.

03/01/26 - 17:45 - Une "démonstrations de force les plus impressionnantes”, a déclaré Donald Trump Selon Trump, l'opération au Venezuela est l'une des "démonstrations de force les plus impressionnantes, efficaces et puissantes de l'histoire américaine", a déclaré le président des États-Unis.

03/01/26 - 17:39 - La conférence de presse de Donald Trump à Mar-a-Lago débute La conférence de presse de Donald Trump, censée débuter à 17 heures, a commencé depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

03/01/26 - 17:34 - "L'heure de la liberté est arrivée", a déclaré la cheffe de l'opposition et prix Nobel Maria Corina Machado a pris la parole après la capture du président Nicolas Maduro par les Etats-Unis. "Vénézuéliens, l'heure de la liberté est arrivée", a-t-elle écrit dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

03/01/26 - 17:11 - Le candidat de l'opposition à la présidentielle 2024 va-t-il "assumer" le pouvoir ? La dirigeante de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, a estimé que le candidat de l'opposition à la présidentielle, Gonzalez Urrutia, qui a remporté l'élection de 2024 selon l'opposition, les États-Unis et les observateurs internationaux, devrait “assumer” la présidence. Elle a aussi ajouté que l'opposition s'engageait à rétablir l'ordre dans le pays et à libérer les prisonniers politiques.

03/01/26 - 16:59 - La Chine se dit "profondément choquée" par les frappes américaines au Venezuela. "La Chine est profondément choquée et condamne fermement le recours flagrant à la force par les États-Unis contre un État souverain et leur action contre son président", a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. "Ce comportement hégémonique des États-Unis viole gravement le droit international, porte atteinte à la souveraineté du Venezuela et menace la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Chine s'y oppose fermement", a-t-il ajouté.