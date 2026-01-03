Venezuela : que sait-on des explosions à Caracas ?
Plusieurs explosions ont été entendues cette nuit à Caracas (Venezuela), ainsi que des bruits faisant penser à des survols d'avions. On ne sait pas d'où viennent ces bruits.
L'essentiel :
- "Au moins sept explosions et des avions volants à basse altitude" à Caracas (Venezuela) ont été rapportés par l’agence américaine Associated Press.
- Le Venezuela "dénonce la très grave agression militaire" des États-Unis.
- Des explosions qui n’ont pas encore été revendiquées, mais qui arrivent quelques jours après que Donald Trump a fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes. Le président américain évoquait alors la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela.
- Le président de la Colombie, pays frontalier, a appelé les Nations unies et l’Organisation des États américains à "se réunir immédiatement".
- Les explosions ont été entendues à 2 heures du matin à Caracas (7 h à Paris). On ne sait pas s’il y a eu des victimes.
- Le président Nicolás Maduro appelle le pays à la "mobilisation" et déclenche l'état d'exception.
09:12 - Pas de revendication pour le moment
Le Venezuela accuse les États-Unis d’être à l’origine de ces frappes, mais personne ne les a revendiqués pour le moment. Il faut dire qu’il est 3h du matin en Floride (États-Unis), où se trouve Donald Trump. Sa réaction, ou celle d’un membre du gouvernement américain, est vivement attendue.
09:07 - Pourquoi les États-Unis sont pointés du doigt ?
Donald Trump a déployé une flottille de guerre dans les Caraïbes ces derniers jours et a évoqué une possibilité de frappe terrestre contre le Venezuela. Il a aussi assuré que les jours de Nicolás Maduro étaient "comptés". Il l’accuse d’être à la tête du trafic de drogue dans son pays, dont les produits terminent sur le territoire américain.
09:04 - Maduro appelle la population à la "mobilisation"
Le président vénézuélien Nicolás Maduro décrète l’état d’exception sur tout le pays. Il appelle la population à se "mobiliser pour vaincre l’agression impérialiste" américaine.
09:01 - Interdiction de survol du Venezuela
L’agence fédérale de la régulation du transport aérien aux États-Unis interdit le survol du Venezuela à cause d’une "situation potentiellement dangereuse" sur place.
08:59 - La Colombie demande à l’ONU et à l’Organisation des États américains de se réunir
"Caracas est attaqué en ce moment. Alerte mondiale : le Venezuela a été attaqué !", alerte le président colombien Gustavo Petro sur X. Il demande aux Nations unies et à l’Organisation des États Américain de "se réunir immédiatement".
08:54 - Le Venezuela accuse les États-Unis
Dans un communiqué, le Venezuela dénonce "la grave agression militaire" perpétrée "par le gouvernement actuel des États-Unis d’Amérique contre le territoire vénézuélien et sa population". Des "zones civiles et militaires" auraient été touchées à Caracas. "Une telle agression menace la paix et la stabilité internationales, en particulier en Amérique latine et dans les Caraïbes, et met gravement en danger la vie de millions de personnes."