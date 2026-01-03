Venezuela : que sait-on des explosions à Caracas ?

Philippine Rouvière-Flamand

L'essentiel : 

  • "Au moins sept explosions et des avions volants à basse altitude" à Caracas (Venezuela) ont été rapportés par l’agence américaine Associated Press.
  • Le Venezuela "dénonce la très grave agression militaire" des États-Unis.
  • Des explosions qui n’ont pas encore été revendiquées, mais qui arrivent quelques jours après que Donald Trump a fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes. Le président américain évoquait alors la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela.
  • Le président de la Colombie, pays frontalier, a appelé les Nations unies et l’Organisation des États américains à "se réunir immédiatement".
  • Les explosions ont été entendues à 2 heures du matin à Caracas (7 h à Paris). On ne sait pas s’il y a eu des victimes.
  • Le président Nicolás Maduro appelle le pays à la "mobilisation" et déclenche l'état d'exception.
09:12 - Pas de revendication pour le moment

Le Venezuela accuse les États-Unis d’être à l’origine de ces frappes, mais personne ne les a revendiqués pour le moment. Il faut dire qu’il est 3h du matin en Floride (États-Unis), où se trouve Donald Trump. Sa réaction, ou celle d’un membre du gouvernement américain, est vivement attendue.

09:07 - Pourquoi les États-Unis sont pointés du doigt ?

Donald Trump a déployé une flottille de guerre dans les Caraïbes ces derniers jours et a évoqué une possibilité de frappe terrestre contre le Venezuela. Il a aussi assuré que les jours de Nicolás Maduro étaient "comptés". Il l’accuse d’être à la tête du trafic de drogue dans son pays, dont les produits terminent sur le territoire américain. 

09:04 - Maduro appelle la population à la "mobilisation"

Le président vénézuélien Nicolás Maduro décrète l’état d’exception sur tout le pays. Il appelle la population à se "mobiliser pour vaincre l’agression impérialiste" américaine. 

09:01 - Interdiction de survol du Venezuela

L’agence fédérale de la régulation du transport aérien aux États-Unis interdit le survol du Venezuela à cause d’une "situation potentiellement dangereuse" sur place. 

08:59 - La Colombie demande à l’ONU et à l’Organisation des États américains de se réunir

"Caracas est attaqué en ce moment. Alerte mondiale : le Venezuela a été attaqué !", alerte le président colombien Gustavo Petro sur X. Il demande aux Nations unies et à l’Organisation des États Américain de "se réunir immédiatement". 

08:54 - Le Venezuela accuse les États-Unis

Dans un communiqué, le Venezuela dénonce "la grave agression militaire" perpétrée "par le gouvernement actuel des États-Unis d’Amérique contre le territoire vénézuélien et sa population". Des "zones civiles et militaires" auraient été touchées à Caracas. "Une telle agression menace la paix et la stabilité internationales, en particulier en Amérique latine et dans les Caraïbes, et met gravement en danger la vie de millions de personnes."

08:47 - Des explosions entendues à Caracas

"Au moins sept explosions et des avions à basse altitude" ont été entendus à Caracas cette nuit, rapporte l’agence américaine Associated Press (AP). Il était 2 heures du matin dans la capitale vénézuélienne (7h à Paris) quand les explosions ont retenti. 