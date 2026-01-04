Edmundo González Urrutia : qui est le président du Venezuela souhaité par Macron ?

Après l'enlèvement de Nicolás Maduro samedi 3 janvier, c'est sa vice-présidente qui a pris le pouvoir. Mais plusieurs personnalités, dont Emmanuel Macron, réclament l'investiture de son principal opposant.

Qui va pouvoir diriger le Venezuela après l'enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis, samedi 3 janvier ? Pour Emmanuel Macron, il ne fait aucun doute que c'est à Edmundo González Urrutia d'être investi à la tête du pays. Un avis partagé par la prix Nobel de la Paix 2025, María Corina Machado. Pour le moment, c'est la vice-présidente du pays, Delcy Rodríguez, qui assure la présidence par intérim.

Edmundo González Urrutia vit exilé en Espagne, mais il doit "assumer immédiatement son mandat constitutionnel et être reconnu comme Commandant en chef de la Force armée nationale par tous les officiers et soldats qui la composent", a déclaré María Corina Machado, qui est aussi cheffe de l'opposition au Venezuela. Emmanuel Macron en a même parlé en le nommant "président élu en 2024".

La présidentielle de 2024 au cœur du débat

Mais pourquoi donner le pouvoir à l'opposition, qui est censée avoir perdu l'élection présidentielle de 2024 au Venezuela ? Pour comprendre, il faut savoir que la légitimité de ce scrutin a largement été remise en question par la communauté internationale et au Venezuela. Alors que Nicolás Maduro se vante d'avoir emporté 51,2% des voix, contre 44,2% pour Edmundo González Urrutia, l'opposition assure avoir remporté jusqu'à 67% des suffrages.

Mais Edmundo González Urrutia n'était pas le premier choix de l'opposition. En effet, c'est María Corina Machado qui aurait dû se présenter, mais elle était inéligible par le pouvoir et vivait en clandestinité. Elle a donc fait campagne pour son remplaçant, alors inconnu du grand public, mais qui aurait remporté l'élection. C'est en tout cas la position prise par la France.