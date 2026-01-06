Groenland : la France a envisagé l'envoi de soldats, Paris n'est pas si timide face à Trump

L'Europe est-elle si timorée que cela face aux menaces américaines d'annexion du Groenland ? Il y a quelques mois, Paris avait discuté d'un potentiel renfort militaire européen avec le Danemark. Sans donner suite.

Donald Trump qui menace d'annexion le Groenland, sur un ton farceur obsessionnel et une Europe qui réagit comme un petit garçon apeuré qui craint qu'on lui dérobe son goûter ? Depuis quelques semaines, l'idée qu'il n'y aurait aucune réaction d'Européens trop craintifs sur ce dossier se diffuse comme une petite musique. Pourtant, les faits montrent qu'un bras de fer s'est déjà engagé et qu'il pourrait se durcir à l'avenir. Et que les Européens ne comptent pas vraiment laisser faire...

Ce mardi 6 janvier, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni ont publié un communiqué commun pour montrer leur unité et faire comprendre à l'administration Trump que les puissances du continent avait une position commune, farouchement critique de la posture adoptée à Washington. "Le Groenland appartient à son peuple. Il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland", ont déclaré les dirigeants européens, qui ajoutent : "Le Royaume du Danemark, y compris le Groenland, fait partie de l'Otan. La sécurité dans l'Arctique doit donc être assurée collectivement, en coopération avec les alliés de l'Otan, y compris les Etats-Unis".

Ce document très formel rappelle en outre que cette coopération doit respecter "les principes de la Charte des Nations unies, notamment la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières". "Ce sont des principes universels, et nous ne cesserons pas de les défendre", préviennent les leaders signataires.

Le ministre des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a quant à lui réitéré lundi 5 janvier que la France ne laisserait pas le Danemark isolé face aux velléités de Donald Trump. "Le Groenland et le Danemark ne sont pas seuls. L'Europe et la France se tiennent à leurs côtés aujourd'hui et demain. C'est un territoire arctique, c'est un territoire européen". Et d'ajouter, comme pour lier le destin du Danemark à celui du continent : "Nous appartenons à la même famille. Une famille dont les membres sont solidairement et indéfectiblement attachés en vertu des traités qu'ils se sont donnés, à la démocratie, à l'indépendance, au droit international".

La France n'est pas si timide sur le dossier groenlandais. Paris a d'ailleurs discuté avec le Danemark de l'envoi de troupes au Groenland, il y a environ un an, alors que les menaces de Donald Trump étaient déjà manifestes. Interrogé sur les appels à envoyer des soldats de l'UE au Groenland, Barrot avait en effet déclaré à Sud Radio que la France avait "commencé à discuter [d'un déploiement de troupes européennes] avec le Danemark". L'idée n'avait alors pas eu de suites, la France ayant compris que ce n'était pas "le souhait du Danemark", comme le précise Politico.

Les Européens savent très bien qu'une confrontation militaire avec les Etats-Unis serait probablement perdue d'avance compte tenu de la puissance de l'arsenal américain, mais cette hypothèse est à ce stade complètement invraisemblable. Les observateurs voient plutôt dans la fermeté européenne une manière de mettre sur la table la défense de principes et d'alliances jusque-là indéfectiblement inscrits dans les liens historiques entre le vieux continent et les Etats-Unis. L'administration Trump qui opérerait un coup de force pourrait se confronter à une désapprobation farouche de l'opinion publique américaine et risquer la rupture. Un pari qui semble insensé.