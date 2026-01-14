Groenland : Trump a un plan "insensé et illégal", ses généraux font fuiter ses intentions

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, dispose d'un plan pour envahir le Groenland. Une stratégie fustigée par les hauts gradés de l'armée américaine.

Selon les informations du Mail on Sunday, Donald Trump a ordonné à ses commandants des forces spéciales d'élaborer un plan d'invasion du Groenland, mais ce plan se heurte à l'opposition de hauts gradés de l'armée. Des diplomates britanniques estiment que le président des Etats-Unis est également motivé par le désir de détourner l'attention des électeurs américains de la situation économique du pays avant les élections de mi-mandat, qui auront lieu plus tard cette année et à l'issue desquelles il risque de perdre le Congrès.

Le Daily Mail précise que Donald Trump a demandé au Commandement des opérations spéciales interarmées (JSOC) de préparer un plan d'invasion. Problème : "les généraux estiment que le plan de Trump concernant le Groenland est insensé et illégal. Ils tentent donc de le détourner de leurs préoccupations en lançant d'autres opérations militaires majeures. Ils disent que c'est comme avoir affaire à un enfant de cinq ans", glisse une source diplomatique auprès du journal. "Certains responsables européens soupçonnent" que le véritable objectif de Trump est la "destruction de l'OTAN de l'intérieur". "Puisque le Congrès n’autoriserait pas Trump à quitter l’OTAN, l’occupation du Groenland pourrait contraindre les Européens à quitter l’OTAN. Si Trump veut mettre fin à l’OTAN, ce serait peut-être le moyen le plus commode d’y parvenir", peut-on lire.

De son côté, le Danemark va "renforcer sa présence militaire" au Groenland et mène un "dialogue continu" avec l'OTAN pour renforcer la présence de l’Alliance en Arctique, a indiqué mercredi 14 janvier 2026 le ministre danois de la Défense à l’AFP, en réactions aux critiques américaines. "Nous allons également insister au sein de l'OTAN sur davantage d’exercices", a indiqué Troels Lund Poulsen.

Pourquoi Trump veut-il le Groenland ?

L'intervention militaire américaine au Venezuela a jeté un froid sur les relations internationales et l'exécution du droit international, renforçant l'idée selon laquelle les Etats-Unis pourraient rapidement s'emparer du Groenland, et ce, sans difficulté particulière. Rappelons que Donald Trump s'intéresse au Groenland en raison de "trois intérêts géostratégiques et géoéconomiques", à minima, selon Cyrille Bret, expert à l'Institut Montaigne et interrogé par RTL.

"C'est un territoire clé pour le contrôle militaire de l'Atlantique Nord, passage obligé des navires de la marine russe basée à Mourmansk", explique-t-il. De plus, cette île - la plus grande au monde - dispose d'importantes ressources minières, majoritairement non exploitées. En effet, elle regorge de fer, de plomb, de zinc, de nickel, d'or, de platine et, surtout, de minerais rares utilisés notamment dans la haute technologie, l'armement et la transition énergétique, pour les batteries électriques ou les éoliennes. Selon le Service national de géologie du Danemark et du Groenland, il possède 36,1 millions de tonnes de ressources de terres rares.

De plus, le Groenland "appartient géographiquement à l'Amérique du Nord, ce qui, dans la grille de lecture trumpienne du monde, en fait une partie de l'hémisphère occidental, donc de la zone d'influence américaine", précise l'expert. Rappelons que les États-Unis y ont déjà une base militaire et en exploitaient une dizaine pendant la guerre froide. S'emparer de l'île permettait donc aux Américains d'étendre leur territoire et leur zone d'influence sur le globe.

Comme le rappelle RTL le président des Etats-Unis, Donald Trump, est revenu sur la question de l’avenir du Groenland, vendredi 9 janvier. Il a affirmé que la Russie ou la Chine comptait "occuper le Groenland (...) C'est ce qu'ils vont faire, si on ne le fait pas. Donc on va faire quelque chose avec le Groenland, soit avec la manière douce, soit avec la manière forte", a-t-il insisté. Ce à quoi les partis groenlandais du Parlement local ont répondu : "Nous ne voulons pas être Américains, nous ne voulons pas être Danois, nous voulons être Groenlandais" dans une déclaration commune, estimant que "l'avenir du Groenland doit être décidé par le peuple groenlandais".

Que peuvent faire les Européens face aux velléités de Trump ?

Invité de TF1 lundi 5 janvier, le porte-parole français du ministère des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, expliquait qu'il ne pouvait y avoir "de modification des frontières par la force". Le lendemain, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni ont apporté - dans une déclaration commune - leur soutien au Danemark face aux menaces de Donald Trump.

"Il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland", ont déclaré les dirigeants européens, soulignant que le royaume fait "partie" de l'Otan comme les États-Unis, eux-mêmes liés à Copenhague par un accord de défense. "La sécurité dans l'Arctique doit donc être assurée collectivement, en coopération avec les alliés de l'Otan, y compris les États-Unis", affirment-ils dans une déclaration publiée par la chancellerie allemande. "Il n'y a pas pour moi de scénario où les États-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise" au Groenland, lançait de son côté Emmanuel Macron, au micro de France 2, en marge d'un sommet des alliés de l'Ukraine à Paris.

Mercredi 7 janvier le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, affirmait, lui, que l’intervention militaire n’était pas "l’optique retenue par les États-Unis" au sujet du Groenland. "J’étais hier au téléphone avec le secrétaire d’État, avec le responsable de la diplomatie des États-Unis d’Amérique. Il a confirmé que ce n’était pas l’optique retenue par les États-Unis. Il a écarté qu’on puisse imaginer que se produise au Groenland ce qui vient de se produire au Venezuela", dit-il au micro de France Inter. Selon lui, s’en prendre à un autre pays de l’Otan "n’aurait aucun sens et serait absolument contraire aux intérêts des États-Unis (...) Les États-Unis d’Amérique, jusqu’à nouvel ordre, sont très attachés à l’Alliance transatlantique, l’Otan, à laquelle ils ont apporté leur concours avec la sécurité de l’Europe et dont ils ont retiré des dividendes, des bénéfices exceptionnels", assure le ministre. "Le Groenland n'est pas à vendre", conclut-il.

Sur le papier, l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne prévoit que, "au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies". Chaque État conserve toutefois la liberté de déterminer individuellement la nature et l'ampleur de son soutien. L'Union européenne ne peut pas imposer d'intervention militaire impliquant l'ensemble de ses États membres.

Il existe également l'article 5 de l'Otan. Celui-ci stipule qu'une "attaque armée contre l'une ou plusieurs (parties) survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties". Alors, si une attaque survient, chaque État membre "assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord". Le traité ne prévoit cependant aucune procédure formelle pour déclencher l'obligation d'assistance mutuelle inscrite à son article 5. Deux conditions doivent être remplies pour que cette obligation soit déclenchée : un pays membre a subi une "attaque armée" et l'État en question (le Danemark, pour le Groenland) sollicite ou accepte une action collective.

Dans les faits, cet article 5 présenté comme un pilier de l'Otan pourrait ne servir à rien. Un pays attaqué peut effectivement demander aux autres de lui venir en aide. Mais les alliés doivent s'accorder sur les mesures à prendre et les États-Unis s'y opposeraient. "L'Otan n'a jamais su résoudre le différend entre la Turquie et la Grèce, au sujet de Chypre, alors entre les États-Unis et le Danemark, il ne pourra rien", estime une source européenne auprès du Monde.

"L'annexion se passerait comme une promenade"

Toujours d'après ce diplomate européen, il faudrait lancer "des patrouilles européennes de surveillance. Il (Donald Trump) fait de la communication, communiquons également". Les appels au "respect de la souveraineté" des Européens ne représentent "pas une réaction suffisante" à ses yeux. "Donald Trump n'en a cure", dit-il. Pour autant, "si l'on réagit de manière virulente, on prend le risque d'une rupture avec les États-Unis… Or, les Européens n'y sont aujourd'hui pas prêts. Ils comptent sur Donald Trump pour l'Ukraine", rappelle Zaki Laïdi, politologue à Science Po Paris. En réalité, "on sait qu'on ne peut pas faire grand-chose", concède-t-il.

De leur côté, les habitants du Groenland sont extrêmement attachés à leur appartenance au Danemark. Seuls 6 % d'entre eux souhaitaient passer sous contrôle des États-Unis, selon une enquête publiée en janvier 2025. Mais sur le terrain, la vérité pourrait être radicalement différente. L'annexion pourrait même être rapide, d'après Peter Viggo Jakobsen, professeur associé au Collège royal de défense danois. "Il suffit qu'un représentant du consulat américain à Nuuk plante le drapeau des États-Unis sur son porche et déclare que le Groenland est américain. Ce serait futile d'imaginer que le Danemark puisse opposer une quelconque résistance militaire", explique-t-il dans les colonnes du quotidien Le Monde.

Même son de cloche pour Romuald Sciora, chercheur associé à l'Iris et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, interrogé par La Dépêche du Midi. "Aujourd'hui, il y a fort à parier que les États-Unis annexent le Groenland par la force dans les prochaines années (...) Le Groenland peut être un très bon coup de communication pour Donald Trump. Il n'y aurait aucune perte humaine en y envoyant quelques Marines, pas d'échange de coups de feu, et une annexion qui se passerait comme une promenade. Les Européens entérineraient cela assez facilement. Il est largement possible que cela se réalise", juge-t-il. Pour lui, dès lors que le Congrès n'est plus consulté, il n'y a "aucun contre-pouvoir". "À l'heure actuelle, (il n'y a) aucune barrière, aucun frein à cette politique (...) L'Union européenne ne bronchera pas, à part quelques beaux discours. Le message envoyé, c'est qu'à présent, la loi de la jungle prime".