Le Groenland menacé par Trump : cette date qui approche peut être un point de bascule

Donald Trump a réitéré ses menaces d'annexion du Groenland. Selon plusieurs experts et malgré la gronde des Européens, le président des Etats-Unis pourrait parvenir à ses fins assez rapidement et sans opposition virulente.

"En ce moment, le Groenland est couvert de bateaux russes et chinois. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale, et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper", a jugé Donald Trump à bord de l'avion présidentiel américain, dimanche 4 janvier 2026. Avant d'ajouter : "Nous nous occuperons du Groenland dans environ deux mois… parlons du Groenland dans vingt jours", a-t-il ajouté, donnant clairement une date butoir qui pourrait faire office de point de bascule pour cette île tant convoitée. À partir du 24 janvier, l'administration Trump pourrait donc décider de hausser le ton dans sa quête du Groenland.

Ces mots du président des Etats-Unis font suite à un message posté la veille sur X par Katie Miller, ex-conseillère du président américain et épouse de l'un de ses plus proches conseillers. On y voit une image du Groenland recouverte d'un drapeau américain, accompagnée d'un unique mot : "SOON" ("bientôt"). Un message perçu comme avant-coureur d'une nouvelle attaque verbale sur le sujet. Lundi 5 janvier, le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielssen a fermement rejeté les menaces de Donald Trump sur le Groenland. "Ça suffit maintenant. Plus de pression. Plus de sous-entendus. Plus de fantasmes d'annexion", a-t-il écrit sur Facebook. Désormais, la pression exercée par Washington sur Copenhague (le Groenland étant un territoire autonome du Royaume du Danemark) semble incontrôlable.

Aujourd'hui, Donald Trump étudie "plusieurs options" pour s'emparer du Groenland, y compris "utiliser l'armée", a déclaré sa porte-parole. Le président américain "a fait savoir clairement qu'acquérir le Groenland était une priorité de sécurité nationale pour les Etats-Unis et c'est vital pour tenir en respect nos adversaires dans la région arctique", assure Karoline Leavitt, dans une déclaration transmise à l'AFP. Le Groenland et le gouvernement danois ont, eux, appelé à des pourparlers rapides avec le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, espérant dissiper des "malentendus".

Pourquoi Trump veut-il le Groenland ?

L'intervention militaire américaine au Venezuela a jeté un froid sur les relations internationales et l'exécution du droit international, renforçant l'idée selon laquelle les Etats-Unis pourraient rapidement s'emparer du Groenland et ce, sans difficulté particulière. Rappelons que Donald Trump s'intéresse au Groenland en raison de "trois intérêts géostratégiques et géoéconomiques", à minima, selon Cyrille Bret, expert à l'Institut Montaigne et interrogé par RTL.

"C'est un territoire clé pour le contrôle militaire de l'Atlantique Nord, passage obligé des navires de la marine russe basée à Mourmansk", explique-t-il. De plus, cette île - la plus grande au monde - dispose d'importantes ressources minières, majoritairement non exploitées. En effet, elle regorge de fer, de plomb, de zinc, de nickel, d'or, de platine et, surtout, de minerais rares utilisés notamment dans la haute technologie, l'armement et la transition énergétique, pour les batteries électriques ou les éoliennes. Selon le Service national de géologie du Danemark et du Groenland, il possède 36,1 millions de tonnes de ressources de terres rares.

De plus, le Groenland "appartient géographiquement à l'Amérique du Nord, ce qui, dans la grille de lecture trumpienne du monde, en fait une partie de l'hémisphère occidental donc de la zone d'influence américaine", précise l'expert. Rappelons que les Etats-Unis y ont déjà une base militaire et en exploitaient une dizaine pendant la guerre froide. S'emparer de l'île permettait donc aux Américains d'étendre leur territoire et leur zone d'influence sur le globe.

Que peuvent faire les Européens face aux velléités de Trump ?

Invité de TF1 lundi 5 janvier, le porte-parole français du ministère des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, expliquait qu'il ne pouvait y avoir "de modification des frontières par la force". Le lendemain, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni ont apporté - dans une déclaration commune - leur soutien au Danemark face aux menaces de Donald Trump.

"Il revient au Danemark et au Groenland, et à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland", ont déclaré les dirigeants européens, soulignant que le royaume fait "partie" de l'Otan comme les Etats-Unis, eux-mêmes liés à Copenhague par un accord de défense. "La sécurité dans l'Arctique doit donc être assurée collectivement, en coopération avec les alliés de l'Otan, y compris les Etats-Unis", affirment-ils dans une déclaration publiée par la chancellerie allemande. "Il n'y a pas pour moi de scénario où les Etats-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise" au Groenland, lançait de son côté Emmanuel Macron, au micro de France 2, en marge d'un sommet des alliés de l'Ukraine à Paris.

Mercredi 7 janvier le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, affirme, lui, que l’intervention militaire n’est pas "l’optique retenue par les Etats-Unis" au sujet du Groenland. "J’étais hier au téléphone avec le secrétaire d’Etat, avec le responsable de la diplomatie des Etats-Unis d’Amérique. Il a confirmé que ce n’était pas l’optique retenue par les Etats-Unis. Il a écarté qu’on puisse imaginer que se produise au Groenland ce qui vient de se produire au Venezuela", dit-il au micro de France Inter. Selon lui, s’en prendre à un autre pays de l’Otan "n’aurait aucun sens et serait absolument contraire aux intérêts des Etats-Unis (...) Les Etats-Unis d’Amérique, jusqu’à nouvel ordre, sont très attachés à l’Alliance transatlantique, l’Otan, à laquelle ils ont apporté leur concours avec la sécurité de l’Europe et dont ils ont retiré des dividendes, des bénéfices exceptionnels", assure le ministre. "Le Groenland n'est pas à vendre", conclut-il.

Sur le papier, l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne prévoit que, "au cas où un Etat membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies". Chaque Etat conserve toutefois la liberté de déterminer individuellement la nature et l'ampleur de son soutien. L'Union européenne ne peut pas imposer d'intervention militaire impliquant l'ensemble de ses Etats membres.

Il existe également l'article 5 de l'Otan. Celui-ci stipule qu'une "attaque armée contre l'une ou plusieurs (parties) survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties". Alors, si une attaque survient, chaque Etat membre "assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord". Le traité ne prévoit cependant aucune procédure formelle pour déclencher l'obligation d'assistance mutuelle inscrite à son article 5. Deux conditions doivent être remplies pour que cette obligation soit déclenchée : un pays membre a subi une "attaque armée" et l'Etat en question (le Danemark, pour le Groenland) sollicite ou accepte une action collective.

Dans les faits, cet article 5 présenté comme un pilier de l'Otan pourrait ne servir à rien. Un pays attaqué peut effectivement demander aux autres de lui venir en aide. Mais les alliés doivent s'accorder sur les mesures à prendre et les Etats-Unis s'y opposeraient. "L'Otan n'a jamais su résoudre le différend entre la Turquie et la Grèce, au sujet de Chypre, alors entre les Etats-Unis et le Danemark, il ne pourra rien", estime une source européenne auprès du Monde.

"L'annexion se passerait comme une promenade"

Toujours d'après ce diplomate européen, il faudrait lancer "des patrouilles européennes de surveillance. Il (Donald Trump) fait de la communication, communiquons également". Les appels au "respect de la souveraineté" des Européens ne représentent "pas une réaction suffisante" à ses yeux. "Donald Trump n'en a cure", dit-il. Pour autant, "si l'on réagit de manière virulente, on prend le risque d'une rupture avec les Etats-Unis… Or, les Européens n'y sont aujourd'hui pas prêts. Ils comptent sur Donald Trump pour l'Ukraine", rappelle Zaki Laïdi, politologue à Science Po Paris. En réalité, "on sait qu'on ne peut pas faire grand chose", concède-t-il.

De leur côté, les habitants du Groenland sont extrêmement attachés à leur appartenance au Danemark. Seuls 6 % d'entre eux souhaitaient passer sous contrôle des Etats-Unis, selon une enquête publiée en janvier 2025. Mais sur le terrain, la vérité pourrait être radicalement différente. L'annexion pourrait même être rapide d'après Peter Viggo Jakobsen, professeur associé au Collège royal de défense danois. "Il suffit qu'un représentant du consulat américain à Nuuk plante le drapeau des Etats-Unis sur son porche et déclare que le Groenland est américain. Ce serait futile d'imaginer que le Danemark puisse opposer une quelconque résistance militaire", explique-t-il dans les colonnes du quotidien Le Monde.

Même son de cloche pour Romuald Sciora, chercheur associé à l'Iris et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des Etats-Unis, interrogé par La Dépêche du Midi. "Aujourd'hui, il y a fort à parier que les Etats-Unis annexent le Groenland par la force dans les prochaines années (...) Le Groenland peut être un très bon coup de communication pour Donald Trump. Il n'y aurait aucune perte humaine en y envoyant quelques Marines, pas d'échange de coups de feu, et une annexion qui se passerait comme une promenade. Les Européens entérineraient cela assez facilement. Il est largement possible que cela se réalise", juge-t-il. Pour lui, dès lors que le Congrès n'est plus consulté, il n'y a "aucun contre-pouvoir". "À l'heure actuelle, (il n'y a, ndlr) aucune barrière, aucun frein à cette politique (...) L'Union européenne ne bronchera pas, à part quelques beaux discours. Le message envoyé, c'est qu'à présent, la loi de la jungle prime".