Manifestation en Iran : Khamenei renversé par Trump dans quelques jours ? Un plan sur la table

Alors que 483 personnes ont perdu la vie en deux semaines en Iran, Donald Trump révèle qu'une réunion est en préparation avec les dirigeants de la République islamique, mais que l'armée américaine pourrait intervenir avant.

Le mouvement de contestation du régime iranien le faiblit pas. Au moins 483 manifestants ont été tués en deux semaines a affirmé l'organisation de défense des droits humains "Iran Human Rights" basée en Norvège, dénonçant un "massacre" et un "crime (...) majeur contre le peuple iranien". Le bilan a plus que doublé en une journée en raison d’une "nouvelle vague de données et de documentation visuelle" parvenue dans la journée. Le gouvernement iranien, lui, ne communique pas sur le nombre de morts ni d’arrestations de manifestants. De son côté, Donald Trump a affirmé, dimanche 11 janvier, que l'Iran voulait "négocier" et qu'une réunion était en préparation avec les dirigeants de la République islamique. Le président des Etats-Unis a précisé que l'armée étudiait des "options très fortes" à bord de l'avion présidentiel Air Force One, fustigeant la répression sanglante menée par Téhéran.

Et le président des Etats-Unis a même un plan pour tenter de renverser le guide suprême du pays, Ali Khamenei. "Nous examinons la question très sérieusement. L’armée examine la question, et nous étudions des options très fortes, rappelle-t-il. Nous allons prendre une décision", a dit le chef de l'Etat américain à la presse. "Les dirigeants iraniens ont appelé" samedi, a affirmé Donald Trump, ajoutant que les Etats-Unis pourraient toutefois "devoir agir avant une rencontre", si la situation venait à dégénérer. "Je leur ai fait savoir que s’ils commençaient à tuer des gens, ce qu’ils ont tendance à faire pendant leurs émeutes, nous allons les frapper très fort", avait déjà prévenu Trump jeudi dernier dans le podcast Hugh Hewitt Show.

"Que celui qui est assis là avec arrogance et fierté, jugeant le monde entier, sache que les tyrans et les arrogants de ce monde, comme le Pharaon, Nimrod, Reza Khan, Mohammad Reza et les autres, ont été renversés alors qu’ils étaient au sommet de leur orgueil, et lui aussi sera renversé", a lancé sur X Ali Khamenei au sujet de Donald Trump. L'Iran "ne cherche pas la guerre, mais est totalement préparé à la guerre (...) Nous sommes également prêts à négocier, mais ces négociations doivent être équitables, fondées sur l’égalité des droits et le respect mutuel", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi.

Internet bientôt rétabli en Iran ?

Depuis le 28 décembre 2025, la contestation liée au coût de la vie a fait ne cesse de s'intensifier en Iran. Après une forte mobilisation jeudi dernier, de nouveaux rassemblements ont secoué Téhéran et d'autres grandes villes dans la nuit de vendredi à samedi, selon des images vérifiées par l'AFP, diffusées sur les réseaux sociaux via des moyens satellitaires. De leur côté, les Gardiens de la révolution ont affirmé que la sécurité du pays ainsi que les acquis de la révolution islamique de 1979 étaient des "lignes rouges" que les manifestants ne devaient pas dépasser.

Pour rappel, les autorités iraniennes ont imposé une coupure d'internet, en vigueur depuis plus de 72 heures. Mais le ministre des affaires étrangères iranien, Abbas Araghtchi, a déclaré, lundi 12 janvier que l’accès à Internet serait bientôt rétabli en Iran, et que le gouvernement coordonnait ses efforts avec les forces de sécurité pour y parvenir, et pour rétablir également la connexion dans les ambassades et les ministères. Il assure aussi que "la situation est désormais totalement sous contrôle" dans le pays, après une répression sanglante des manifestations. Celles-ci "ont tourné à la violence et au sang afin de fournir un prétexte" au président des Etats-Unis, Donald Trump, pour intervenir, a-t-il déclaré, des propos relayés par Al-Jazira.

"Nous ne nous rendrons pas", Reza Pahlavi : une alternative ?

Le fils de l'ancien chah d'Iran a appellé les manifestants à "se préparer à prendre" les centres-villes. Exilé aux Etats-Unis, Reza Pahlavi fait office de figure de l'opposition du régime et demande aux Iraniens de "descendre tous dans la rue" samedi et dimanche en fin de journée. Au treizième jour de contestation, le but "n'est plus seulement de manifester dans la rue", mais de prendre les centres-villes "en restant sur le terrain", dit-il dans un message publié sur X.

Ce soulèvement de population pose de sérieux problèmes à la République islamique d'Iran, en place depuis 1979. Sur les dernières vidéos publiées avant qu'Internet ne soit coupé, on peut entendre : "Mort au dictateur !" ou "n'ayons pas peur, nous sommes ensemble !". Dans un message posté sur le réseau social X dimanche soir, Reza Pahlavi a annoncé une "nouvelle phase du soulèvement visant à renverser la République islamique et à récupérer notre Iran bien aimé". Il appelle ses compatriotes à considérer "toutes les institutions et tous les appareils chargés de la propagande du régime et de la coupure des communications (…) comme des cibles légitimes".

Selon lui, deux options s'offrent au peuple : "se ranger du côté du peuple et devenir les alliés de la nation, ou choisir la complicité avec les assassins du peuple et porter à jamais la honte et la condamnation de la nation". "Nous ne nous rendrons pas", martèle-t-il. "La liberté de l’Iran est proche (...) Nous ne sommes pas seuls. Le soutien international arrivera bientôt", concluait-il ce week-end.