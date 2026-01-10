Manifestations en Iran : le fils du chah déchu appelle les manifestants à "prendre" les centres-villes, ce que l'on sait

Cela fait maintenant treize jours que la population se soulève contre le régime en Iran. Les manifestations sont parties de la hausse des prix, mais la répression a attisé la colère de la population qui veut faire chuter le régime. Celui-ci a bloqué l'accès à Internet depuis deux jours.

Le fils de l'ancien chah d'Iran appelle les manifestants à "se préparer à prendre" les centres-villes. Exilé aux États-Unis, Reza Pahlavi fait office de figure de l'opposition du régime et demande aux Iraniens de "descendre tous dans la rue" samedi et dimanche en fin de journée. Au treizième jour de contestation, le but "n'est plus seulement de manifester dans la rue", mais de prendre les centres-villes "en restant sur le terrain", dit-il dans un message publié sur X.

Ce soulèvement de population pose de sérieux problèmes à la République islamique d'Iran, en place depuis 1979. Sur les dernières vidéos publiées avant qu'Internet ne soit coupé, on peut entendre : "Mort au dictateur !" ou "n'ayons pas peur, nous sommes ensemble !"

Les débuts d'une révolte

Tout a commencé le 28 décembre, dans les ruelles du grand bazar de Téhéran. L'inflation (+52% en un an en moyenne) a poussé les commerçants à fermer boutique avant d'aller manifester. Un mouvement qui a duré trois jours avant d'être rejoint par des manifestations étudiantes dans les universités du pays. Les étudiants, qui ont également des revendications économiques, sont excédés par la presse muselée et le manque de liberté.

La population est de plus en plus nombreuse dans les rues. On voit des manifestations mais aussi des jeunes femmes danser sans couvrir leurs cheveux en protestation. Mais la répression est violente. Si pendant les premiers jours de contestation le régime s'est dit "à l'écoute", il a ensuite basculé dans la répression. Le 6 janvier, après plus d'une semaine de manifestation, le gouverneur de la province de Téhéran a autorisé la police à "utiliser les armes contre les émeutiers". Plusieurs bilans sont communiqués. Human Rights Watch et Amnesty International estiment qu'au moins 28 personnes, dont des enfants, ont été tuées. Pour Iran Human Rights, le bilan s'élèverait à 51 morts dont neuf enfants.

Internet coupé depuis le 8 janvier

Jeudi après-midi, l'accès à Internet a été presque totalement coupé par les autorités, selon NetBlock. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le régime utilise ce moyen de répression lors de soulèvements populaires. Il devient très difficile pour les manifestants de s'organiser et surtout de prendre des nouvelles de leurs proches. Les dernières images, hors médias d'État, datent donc de la nuit du 7 au 8 janvier. Depuis, l'Irib (radio-télévision d'État) a publié des images montrant des dégâts à Téhéran et Ispahan. On y voit notamment une mosquée incendiée, dont la culpabilité est faite porter à des "cellules terroristes".

Des avions de la Turkish Airlines, qui assurait des vols vers l'Iran, ont même fait demi-tour en plein vol dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les données de FlightRadar24, rapportées par franceinfo. Les vols vers l'Iran ont été suspendus.