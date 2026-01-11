Syrie : pourquoi les États-Unis ont bombardé le pays ?

De nouvelles frappes ont été lancées par les États-Unis en Syrie contre le groupe État islamique. Il s'agit de la deuxième opération du même genre en moins d'un mois.

Des frappes à grande échelle, ce sont les termes utilisés par le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient pour parler des frappes ciblées contre des positions du groupe État islamique en Syrie. Dans un communiqué diffusé sur le réseau social X, le CentCom a expliqué que les frappes ont été menées en collaboration avec des partenaires régionaux, rapporte RFI.

Ces frappes interviennent en représailles à l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à deux soldats américains dans la région de Palmyre aux alentours du mois de décembre. Le 19 du même mois, une première opération américaine avait visé 70 sites appartenant au groupe État islamique. Washington avait affirmé avoir tué plusieurs membres du groupe jihadiste.

Donald Trump, à plusieurs reprises, a déclaré qu'il souhaitait soutenir la Syrie afin de "lutter contre les groupes terroristes dans le pays pour assurer la paix dans la région". Actuellement, un envoyé spécial de Washington est en Syrie où il a rencontré le président en poste Ahmad Al Charaa.

D'autres frappes ont été menées par des pays européens

Comme le rapporte Les Echos, la Jordanie, voisine de la Syrie, a précisé dimanche 11 janvier avoir participé aux frappes "dans le but de neutraliser les capacités des groupes terroristes et de les empêcher de se réorganiser ou d'utiliser ces zones" afin de lancer des attaques menaçant "la sécurité régionale", comme cela est détaillé dans un communiqué de l'armée évoqué par Les Echos.

Le 3 janvier dernier, c'étaient le Royaume-Uni et la France qui avaient mené conjointement des frappes contre Daech en Syrie dans le but d'empêcher "la résurgence de Daech", selon les explications de la diplomatie française. En novembre 2025, le président syrien Ahmed al-Charaa avait accepté de rejoindre la coalition internationale pour lutter contre Daech.

Comme l'explique France Info au cours de la guerre civile, déclenchée en 2011 par des manifestations pro-démocratie, l'EI avait contrôlé d'importants territoires parmi lesquels la région de Palmyre, avant d'être défait par la coalition internationale en 2019. Malgré cela, les combattants de l'EI repliés dans le vaste désert syrien continuent épisodiquement de mener des attaques.