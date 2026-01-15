Groenland menacé par Trump : et maintenant la guerre ? Qui sont les soldats français mobilisés ?

La France a annoncé participer à une mission militaire avec d'autres pays européens au Groenland, île tant convoitée par Donald Trump. Les premiers soldats sont déjà arrivés sur place.

L'essentiel Donald Trump menace le Groenland d'annexion. Après une réunion à Washington, Lars Løkke Rasmussen, ministre des affaires étrangères danois a eu cette phrase : "Il est clair que le président souhaite conquérir le Groenland."

Les alliés européens du Danemark s'activent et répondent fermement à l'intransigeance de Donald Trump. Hier soir, la France a fait savoir qu'elle participerait à une mission militaire européenne au Groenland aux côtés d'autres nations, parmi lesquelles l'Allemagne, la Norvège et la Suède notamment. Si Paris n'a d'abord pas donné davantage de détails sur le sujet, Berlin avait révélé un peu plus tôt envoyer des troupes sur place pour participer à une "exploration du Groenland" de jeudi à samedi, avec comme objectif "d’examiner les conditions-cadres en vue d’éventuelles contributions militaires destinées à soutenir le Danemark dans la garantie de la sécurité dans la région, par exemple dans le domaine des capacités de surveillance maritime".

Emmanuel Macron a confirmé l'envoi de troupes pour des "exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique". Une quinzaine de soldats sont arrivés sur place dès ce jeudi matin. Ils sont membres d'unités de montagne aguerries aux climats froids, a appris l'AFP auprès de l'armée française. Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur pour les pôles, a abondé ce matin sur franceinfo, décrivant ces soldats comme des "spécialistes de haute montagne" comme les chasseurs alpins. "D'autres soldats arrivent", a dit le président français.

Y a-t-il un risque de guerre entre les Etats-Unis et l'Otan ? Le scénario paraît complètement fou, mais la question doit être posée. A ce stade, les déclarations d'intention de Donald Trump ressemblent à des menaces pour faire pression dans de futures négociations. Il est très peu probable que les Etats-Unis attaquent délibérément ses alliés, et les troupes européennes sont déployées dans ce but stratégique : placer la Maison-Blanche dans une situation critique, qui la forcerait à un geste d'hostilité inédit, qui serait très mal perçu par l'opinion publique américaine. Donald Trump a d'ailleurs affirmé hier soir avoir "de très bonnes relations avec le Danemark" et espère "qu’une solution sera trouvée".

En direct

10:20 - La Russie "sérieusement inquiète" de l'envoi de troupes de l'Otan au Groenland La diplomatie russe a fait part ce matin de sa "sérieuse inquiétude" concernant l'annonce de l'envoi de troupes supplémentaires de l'Otan au Groenland, après une rencontre à la Maison Blanche entre dirigeants danois, groenlandais et américains. "Au lieu de travailler de manière constructive dans le cadre des institutions spécialisées existantes, notamment le Conseil de l’Arctique, l’OTAN a opté pour une militarisation accélérée du Nord, en renforçant sa présence militaire sous le prétexte d’une menace croissante de la part de Moscou et de Pékin", dit l'ambassade russe à Bruxelles par voie de communiqué. La Russie "maintient une position cohérente selon laquelle l’Arctique doit rester une zone de paix, de dialogue et de coopération équitable (...) Nous considérons la ligne suivie par l’OTAN visant à exacerber la confrontation dans l’Arctique comme contre-productive et extrêmement dangereuse", peut-on lire. 09:18 - D'autres soldats étrangers envoyés au Groenland Au niveau des autres pays européens, l'Allemagne a dévoilé qu'elle allait envoyer une "équipe de reconnaissance" composée de 13 membres de la Bundeswehr à Nuuk. Des soldats suédois et norvégiens sont également en chemin. Selon Bild, des soldats des Pays-Bas, du Canada et du Royaume-Uni pourraient également se diriger vers les terres nordiques. Sur place, le Danemark va renforcer sa présence militaire. "Les forces armées danoises, en collaboration avec plusieurs alliés arctiques et européens, étudieront dans les semaines à venir les modalités de mise en œuvre concrète d’une présence accrue et d’exercices militaires dans l’Arctique", a déclaré le ministère danois de la Défense. 08:53 - En quoi consiste cette mission militaire européenne au Groenland ? La France, mais aussi la Suède, l'Allemagne et la Norvège ont annoncé déployer des troupes dans le cadre de l'exercice danois "Artic Endurance". Il s'agirait d'une mission de reconnaissance "en vue d’éventuelles contributions militaires destinées à soutenir le Danemark dans la garantie de la sécurité dans la région, par exemple dans le domaine des capacités de surveillance maritime", a détaillé le ministère allemand de la Défense. Elle devrait durer jusqu'à samedi selon ce dernier. "C'est d'abord une mission de préparation, on est dans un dialogue complexe avec les États-Unis", a pour sa part précisé Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour les pôles et les océans, sur franceinfo. 08:30 - Qui sont les soldats français envoyés ? Une première quinzaine de soldats français seraient arrivés au Groenland. L’ambassadeur pour les pôles et les océans, Olivier Poivre d’Arvor, a précisé, auprès de franceinfo, qu'il s'agit de "spécialistes de haute montagne", des chasseurs alpins, qui sont déployés dans la capitale de Nuuk. Ils pourraient être rejoints par d'autres dans les prochains jours. Il a ajouté que l'envoi de soldats européens face à une menace américaine est "inédit". "C’est un signe politique fort, on disait que l’Europe prenait son temps, pas tant que ça", a-t-il déclaré. 08:20 - Des soldats français déjà arrivés au Groenland Emmanuel Macron a confirmé que des militaires français participeront bien à une mission militaire européenne organisée au Groenland. Certains sont même déjà en chemin. "À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique", a-t-il déclaré sur X. Selon une source militaire auprès de BFMTV, une quinzaine de militaires français sont déjà arrivés sur place ce jeudi matin. En parallèle, un conseil de défense d'urgence est organisé à l'Elysée ce matin. Des ministres et des chefs militaires vont se réunir autour du président au sein de la salle Jupiter, au sous-sol de l'Élysée. 14/01/26 - 23:36 - Les soldats de l’Otan "davantage présents au Groenland à partir d’aujourd’hui" À l'issue de la réunion à la Maison-Blanche, réunissant Groenlandais, Danois et Américains, le vice-Premier ministre du Groenland a annoncé en conférence de presse ce mercredi que "les soldats de l’Otan devraient être davantage présents au Groenland à partir d’aujourd’hui et dans les prochains jours. Une hausse du nombre de vols et de navires militaires est attendue". Des "exercices" sont évoqués. 14/01/26 - 22:44 - Un Conseil de défense convoqué en urgence jeudi matin à l'Élysée Un Conseil de défense, présidé par Emmanuel Macron et rassemblant les ministres et chefs militaires concernés, a été convoqué en urgence jeudi matin. Il se tiendra à compter de 8 heures, au palais de l'Élysée. La situation au Groenland sera au centre des discussions, tout comme la crise qui secoue l'Iran.

En savoir plus

Une rencontre au sommet a alors été organisée mercredi 14 janvier à la Maison-Blanche avec les ministres danois et groenlandais des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen et Vivian Motzfeldt, ainsi que le vice-président des États-Unis JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. L'objectif était clair : évoquer, "droit dans les yeux", les vues du président américain sur le Groenland. Selon le correspondant à Washington du Jyllands-Posten, Christian Bigum, "la réunion [se serait] mieux déroulée que prévu". Pour autant, "il ne semble pas du tout que le Danemark et le Groenland soient tirés d'affaire après la réunion d'aujourd'hui", a-t-il prévenu. Le Danemark et le Groenland sont toutefois restés plutôt secrets sur ce qui avait pu se dire dans le détail lors de la réunion à la Maison-Blanche, évacuant la question d'un journaliste qui voulait en savoir plus par un évasif : "Même si nous ne sommes pas d'accord, la conversation que nous avons eue a été productive", a insiste Copenhague.

Peu après ces premiers retours, les ministres danois et groenlandais des Affaires étrangères se sont exprimés en conférence de presse sur cette réunion. Dénonçant les récentes "déclarations extravagantes" de Donald Trump sur le Groenland, Lars Løkke Rasmussen a expliqué avoir "demandé aux États-Unis s'ils avaient des souhaits supplémentaires concernant le Groenland et leur accès militaire", alors que ceux-ci disposent déjà d'un accès à l'île.

Concédant qu'il y a bien des raisons de s'inquiéter de la situation régionale et notant l'importance de la coopération avec les États-Unis sur place, Lars Løkke Rasmussen a insisté sur le fait que, pour l'heure, "il n'y a pas de navires de guerre chinois autour du Groenland". Et la Groenlandaise Vivian Motzfeldt de renchérir : "Le Groenland souhaite maintenir une étroite coopération avec les États-Unis, mais cela ne signifie pas que nous voulons être la propriété des États-Unis."

Le Danemark et le Groenland sont toutefois restés plutôt secrets sur ce qui avait pu se dire dans le détail lors de la réunion à la Maison-Blanche, évacuant la question d'un journaliste qui voulait en savoir plus par un évasif : "Même si nous ne sommes pas d'accord, la conversation que nous avons eue a été productive". Et le Danois Lars Løkke Rasmussen d'ajouter : "Nous ne sommes pas parvenus à infléchir la position américaine. Cependant, je ne m'y attendais pas non plus. Il est clair que le président souhaite conquérir le Groenland."