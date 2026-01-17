Donald Trump : Marco Rubio, Tony Blair... Qui va participer au Conseil de la paix pour Gaza ?

Les noms de plusieurs participants au Conseil de la paix pour Gaza ont été révélés, vendredi 16 janvier, par les États-Unis. Donald Trump a notamment décidé de nommer Tony Blair, ancien Premier ministre britannique.

La sélection de Donald Trump. Le président américain a dévoilé, vendredi 16 janvier, une liste de participants au fameux Conseil de la paix pour Gaza, dirigé par le locataire de la Maison-Blanche. Avant cette annonce, le républicain de 79 ans avait affirmé, plus tôt dans la semaine, que cette instance avait été "formée". Donald Trump a nommé plusieurs personnalités qu'il connaît bien, à l'image de Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, et de Steve Witkoff, son émissaire spécial. Jared Kushner, homme d'affaires et gendre du locataire de la Maison-Blanche, siègera également au Conseil de la paix pour Gaza.

Par le passé, Donald Trump avait évoqué la possibilité de nommer Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni. La présence de l'ex-chef du gouvernement britannique a été confirmée vendredi. "Je remercie le président Trump pour son leadership dans la création du Conseil pour la paix et je suis honoré d'avoir été nommé à son comité exécutif", a réagi Tony Blair, selon des propos rapportés par BFMTV, samedi 17 janvier.

Les objectifs de ce Conseil de la paix pour Gaza

Selon un communiqué de Donald Trump, le rôle de l'ensemble des membres va être de "superviser un secteur défini, nécessaire à la stabilisation et au succès à long terme de Gaza, ce qui inclut la mise en place de structures de gouvernement, les relations régionales, la reconstruction, l'attractivité pour les investissements, le financement à grande échelle et la mobilisation du capital". Ajay Banga, président de la Banque mondiale, Marco Rowan, milliardaire et patron d'un fonds d'investissement, et Robert Gabriel, conseiller du président américain, vont aussi participer à ce Conseil de la paix pour Gaza.

Cette annonce américaine intervient quelques jours après l'entrée de la deuxième phase du plan Trump dans la bande de Gaza, adopté en mars 2025 avec le soutien des pays européens. Le Hamas a notamment critiqué la création de ce Conseil de la paix pour Gaza.