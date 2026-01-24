Air France : pourquoi la compagnie aérienne a-t-elle décidé de suspendre ses vols vers Dubaï ?

Air France a acté, vendredi 23 janvier, la suspension de ses vols vers Dubaï. La compagnie française a affirmé que cet arrêt était temporaire. Elle a également dévoilé les raisons de cette décision.

Plus aucun vol Air France vers Dubaï. La compagnie aérienne a décidé, vendredi 23 janvier, de suspendre, à titre temporaire, sa desserte aux Émirats arabes unis. Deux vols prévus vendredi entre Paris et Dubaï, AF660 et AF658, n'ont pas eu lieu. Deux vols Dubaï-Paris sur ces appareils étaient programmés ce samedi, ils ont également été annulés par la compagnie française. Air France a fourni des explications autour de cette décision, liée à la sécurité des passagers et du personnel de la compagnie.

"En raison de la situation actuelle au Moyen-Orient, la compagnie a décidé de suspendre temporairement sa desserte de Dubaï", a fait savoir Air France dans une déclaration transmise à l'Agence France-Presse, dont se font l'écho de nombreux médias. La compagnie française a aussi expliqué qu'elle suivait "en permanence l'évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils dans le but d'assurer "le plus haut niveau de sûreté et de sécurité" lors de ses vols.

Des annulations chez Air France et chez d'autres compagnies

Cette décision de la suspension temporaire des vols de la compagnie Air France vers Dubaï intervient dans un contexte géopolitique difficile dans cette partie du monde. La menace d'une intervention américaine sur le sol iranien plane après des semaines de tensions entre Washington et Téhéran. Donald Trump a récemment affirmé qu'une "armada" navale américaine était en route pour le Golfe.

À l'image d'Air France, plusieurs compagnies aériennes ont pris des décisions similaires. C'est le cas de KLM. Comme le rapporte Le Figaro, la compagnie néerlandaise a décidé de suspendre ses vols vers Israël, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. KLM a également précisé qu'elle n'allait plus emprunter les espaces aériens de plusieurs pays, dont l'Irak, l'Iran ou encore Israël. En début de semaine, Lufthansa a décidé de suspendre ses vols "au départ et à destination de Téhéran" jusqu'à la fin du mois de mars. Des annulations de vols vers Dubaï et Tel Aviv ont respectivement eu lieu chez British Airways et Swiss.