Minneapolis : un homme tué par balle par des agents fédéraux, la situation se tend

Samedi 24 janvier 2026, la ville de Minneapolis est impactée par de nombreuses manifestations contre la présence de l'ICE. Après la mort d'un homme, le gouverneur Tim Walz dénonce une situation "ignoble".

La tension est montée d'un cran à Minneapolis [Minnesota, États-Unis] à la suite de nouveaux tirs effectués samedi par des agents fédéraux de l'ICE. Un homme est mort, selon le média américain CNN qui cite le chef de la police de la ville, Brian O'Hara. L'agence de presse Associated Press a annoncé de source sûre également qu'un homme de 51 ans a été tué par balle.

Un peu plus tôt dans la journée, Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, a dénoncé "de nouveaux tirs atroces" par des agents fédéraux, raporte BFM. Une situation qui a lieu deux semaines après qu'un agent de la police de l'immigration [ICE] a tué par balle une Américaine de 37 ans à Minneapolis. "Je viens juste de parler à la Maison Blanche après de nouveaux tirs atroces par des agents fédéraux ce matin. Le Minnesota en a assez. C'est ignoble", a déclaré l'élu démocrate sur le réseau social X. La ville américaine de Minneapolis est secouée depuis plusieurs semaines par des manifestations contre la présence de l'ICE.

La version des autorités

À contrario, le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a assuré que l'homme qui a été tué à Minneapolis ce samedi par des agents de l'ICE était "armé" et a "violemment résisté" au cours de son interpellation.

D'après le gouvernement, les autorités "menaient une opération ciblée à Minneapolis contre un étranger en situation irrégulière recherché pour agression violente". Un homme se serait alors approché "des agents de la patrouille frontalière américaine avec un pistolet semi-automatique de 9 mm [...] Les policiers ont tenté de désarmer le suspect, mais ce dernier a violemment résisté.

Craignant pour sa vie et celle de ses collègues, un agent a fait usage de son arme à feu en état de légitime défense. Les secouristes arrivés sur place lui ont immédiatement prodigué les premiers soins, mais son décès a été constaté sur les lieux", est-il également écrit.

La Sécurité intérieure a également affirmé que l'homme "était en possession de deux chargeurs et n'avait aucune pièce d'identité". Selon elle, l'homme tué "voulait faire faire un maximum de dégâts et massacrer les forces de l'ordre".

Un homme blessé dans la journée

Toujours selon BFM, un peu plus tôt ce samedi, des vidéos sur les réseaux sociaux montraient l'interpellation musclée d'un individu par plusieurs agents. Les circonstances de l'interpellation restent encore à établir. Plusieurs coups de feu ont été tirés, laissant l'individu couché sur le sol. L'état de la victime est pour l'heure inconnu.