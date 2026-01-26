Mort d'Alex Pretti à Minneapolis : était-il armé et dangereux ? Des vidéos contredisent la version des autorités
Des agents fédéraux américains travaillant avec l'ICE ont abattu un homme dans la ville de Minneapolis, au Minnesota, le samedi 24 juin. Si les autorités fédérales évoquent une situation de légitime défense, des vidéos remettent en cause cette version des faits.
La tension est à nouveau montée d'un cran à Minneapolis, plus grande ville du Minnesota aux États-Unis, après de nouveaux tirs effectués par des agents fédéraux de l'ICE, la police anti-immigration. Des tirs qui ont entrainé la mort d'un homme, un Américain de 37 ans nommé Alex Pretti, a indiqué le chef de la police de la ville, Brian O'Hara cité par CNN.
Les autorités fédérales américaines ont évoqué une situation de "légitime défense" des agents de police après l'annonce de la mort d'Alex Pretti. Le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) rapporte sur X que la victime "s'est approchée avec un pistolet de 9 mm semi-automatique" des agents de la Border Patrol, la police aux frontières, qui "menaient une opération ciblée à Minneapolis contre un étranger en situation irrégulière recherché pour agression violente", en soutien de l'ICE. Les policiers ont alors tenté de désarmer le suspect qui a "violemment résisté" ajoute le DHS.
Selon cette même version, un agent "craignant pour sa vie" a ouvert le feu et mortellement touché l'Américain de 37 ans qui "était en possession de deux chargeurs et n'avait aucune pièce d'identité". "Cela ressemble à une situation dans laquelle un individu voulait faire un maximum de dégâts et massacrer des forces de l'ordre", insiste le communiqué du ministère, accompagné d'une photo présentée comme celle de l'arme que portait la victime. Le DHS ajoute enfin que les secouristes ont immédiatement prodigué les premiers soins à Alex Pretti, mais que le décès a été constaté sur les lieux".
At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.— Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026
The officers attempted to pic.twitter.com/5Y50mYONGH
La "légitime défense" remise en cause par les vidéos des tirs
Cette version des faits est toutefois remise en cause par plusieurs vidéos filmées par des témoins de la scène, dont certaines authentifiées par les autorités. Les images montrent effectivement Alex Pretti s'approcher des agents avec un téléphone à la main pour filmer l'intervention, puis s'interposer pour aider une femme à se relever, mais sans jamais brandir d'arme. Les images montrent ensuite plusieurs agents de police immobiliser Alex Pretti au sol avant de le frapper à plusieurs reprises. Un premier tir est effectué avant que les policiers s'éloignent de la victime allongée dans la rue et que plusieurs coups soient à nouveau tirés.
L'analyse des images par le média d'investigation Bellingcat indique que les agents de police se sont éloignés de la victime avec un pistolet semblable à l'arme photographiée par le DHS "quelques instants avant que le premier coup ne soit tiré", sous-entendant que les tirs ont visé un homme désarmé. "Deux agents différents tirent manifestement avec leurs armes et au moins dix coups sont tirés au total", ajoute Bellingcat précisant que "la plupart" des tirs ont eu lieu alors que "l'homme était déjà allongé au sol immobile". L'analyse de Bellingcat contredit la thèse de la légitime défense, comme celle du New York Times qui souligne que les vidéos analysées montrent qu'Alex Pretti n'avait pas sorti son arme.
Une enquête réclamée, l'ICE vivement contestée
Le gouverneur du Minnesota et ex-colistier de Kamala Harris à la dernière élection présidentielle, Tim Walz, a dénoncé "de nouveaux tirs atroces" par des agents fédéraux. "Je viens juste de parler à la Maison Blanche après de nouveaux tirs atroces par des agents fédéraux ce matin. Le Minnesota en a assez. C'est ignoble", a déclaré l'élu démocrate sur le réseau social X après la mort d'Alex Pretti. Accusant l'ICE de semer "le chaos et la violence", le gouverneur a demandé à ce que l'enquête soit chapeautée par les autorités locales et non fédérales. Le maire de Minneapolis, Jacod Frey, a lui appelé Donald Trump à mettre fin aux opérations de l'ICE. Des réclamations balayées par le président américain sur Truth Social : "Le maire et le gouverneur poussent à l'insurrection avec leur rhétorique pompeuse, dangereuse, et arrogante".
I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026
The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now.
Mais plusieurs élus républicains réclament également une enquête sur la mort d'Alex Pretti. Le sénateur de Louisiane, Bill Cassidy, a appelé à une enquête conjointe, locale et fédérale estimant que "la crédibilité de l'ICE et du DHS sont en jeu". Si les élus républicains pointent les politiques démocrates, certains comme le sénateur du Nebraska Pete Ricketts que l'événement de Minneapolis est une "situation horrible" nécessitant une "enquête prioritaire et transparente".
Les événements de Minneapolis renforcent l'opposition d'une partie de la population américaine à l'ICE. Des manifestations contre la police de l'immigration avaient déjà lieu à Minneapolis après la mort de Renee Good, une femme de 37 ans tuée au volant de sa voiture par un agent de l'ICE le 7 janvier, toujours à Minneapolis,
10:38 - Alex Pretti était désarmé au moment du premier coup de feu
Si les vidéos de la scène à Minneapolis montrent qu'Alex Pretti n'était pas menaçant envers la police, elles démontrent également qu'il était désarmé au moment du premier coup de feu. Plusieurs médias américains dont le Washington Post, mais aussi le journal français Libération ont décryptées les images filmées par des témoins sous différents angles et soulignent qu'un des agents fédéral participant à l'immobilisation d'Alex Pretti au sol parvient à retirer le pistolet qui se trouvait à la ceinture du manifestant, prouvant par la même occasion que l'arme n'était pas brandie par ce dernier. Selon les vidéos, la détonation du premier coup de feu ne retentit que "deux secondes plus tard" selon Libération, soit une fois que l'homme est désarmé. D'ailleurs, le Washington Post souligne qu'au moment de la détonation l'agent ayant récupéré l'arme "recule" et qu'"on distingue clairement l’arme" dans sa main. S'en est suivi une dizaine de coup de feu en direction d'Alex Pretti.
10:14 - Alex Pretti avait un téléphone à la main, mais pas d'arme selon plusieurs vidéos et des témoins
Alex Pretti s'est bien avancé des agents de l'ICE et de la police des frontières au moment de leur intervention à Minneapolis, mais il n'était pas armé selon les vidéos de la scène prises par des témoins. L'homme apparaît avec un téléphone à la main pour filmer l'intervention des agents fédéraux, il s'interpose ensuite pour tenter d'aider une femme projeté au sol par la police mais toujours sans arme à la main, contrairement à la description de faits avancée par les autorités. La suite des vidéos montre qu'Alex Pretti a reçu du gaz lacrymogène au visage avant d'être attrapé et immobilisé au sol par des agents. Les témoignages sous serments de deux personnes auprès du Guardian abonde dans le même sens. "Je ne l’ai pas vu avec une arme", assure l'un d'eux ajoutant que les agents fédéraux "ne disent pas la vérité sur ce qui s’est passé". Selle cette personne, Alex Pretti "ne semblait pas essayer de résister".
09:15 - Trump fait peser la mort d'Alex Pretti sur le camp démocrate plutôt que sur l'ICE
Donald Trump s'est fendu d'un message après la mort d'Alex Pretti à Minneapolis. Il a accusé les démocrates de s'opposer à l'ICE et d'encourager des citoyens qualifiés "d'agitateur d'extrême gauche" à faire obstacle à la police de l'immigration. "Malheureusement, deux citoyens américains ont perdu la vie à cause de ce chaos provoqué par les démocrates", a écrit le président républicain sur Truth Social. Selon lui, "les villes et les Etats sanctuaires dirigés par les démocrates refusent de coopérer avec l'ICE et encouragent même des agitateurs d'extrême gauche à entraver illégalement ses opérations visant à arrêter les pires criminels !. En agissant ainsi, les démocrates privilégient les criminels étrangers en situation irrégulière au détriment des citoyens respectueux des lois et contribuables, créant ainsi une situation dangereuse pour tous", a-t-il ajouté.
09:09 - Obama et Clinton appellent les Américains au "sursaut"
Deux anciens présidents américains, du parti démocrate, se sont exprimés après la mort d'Alex Pretti, un Américain de 37 ans tué par des tirs d'agents fédéraux travaillant avec l'ICE. Barack Obama a appelé les Américains au "sursaut" estimant que les valeurs fondamentales des Etats-Unis sont "attaquées" dans un long message sur les réseaux sociaux. Il a également jugé l'administration Trump "désireuse d'aggraver la situation". Bill Clinton a également réagi en appelant les Américains à "se lever et s'exprimer" en dénonçant les "scènes horribles" de Minneapolis.
Donald Trump a réagi sur sa plateforme Truth Social. "Le maire et le gouverneur poussent à l'insurrection avec leur rhétorique pompeuse, dangereuse, et arrogante", a lancé le président américain. Selon le locataire de la Maison-Blanche, la police de l'immigration doit être laissée tranquille afin qu'elle puisse "faire son boulot". De son côté, le maire de Minneapolis a lancé un message au président américain. "Président Trump : c'est un moment où il faut se comporter en leader. Faites passer Minneapolis, faites passer l'Amérique d'abord. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération", a réclamé Jacob Frey lors d'une conférence de presse.