Mort d'Alex Pretti à Minneapolis : était-il armé et dangereux ? Des vidéos contredisent la version des autorités

Des agents fédéraux américains travaillant avec l'ICE ont abattu un homme dans la ville de Minneapolis, au Minnesota, le samedi 24 juin. Si les autorités fédérales évoquent une situation de légitime défense, des vidéos remettent en cause cette version des faits.

La tension est à nouveau montée d'un cran à Minneapolis, plus grande ville du Minnesota aux États-Unis, après de nouveaux tirs effectués par des agents fédéraux de l'ICE, la police anti-immigration. Des tirs qui ont entrainé la mort d'un homme, un Américain de 37 ans nommé Alex Pretti, a indiqué le chef de la police de la ville, Brian O'Hara cité par CNN.

Les autorités fédérales américaines ont évoqué une situation de "légitime défense" des agents de police après l'annonce de la mort d'Alex Pretti. Le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) rapporte sur X que la victime "s'est approchée avec un pistolet de 9 mm semi-automatique" des agents de la Border Patrol, la police aux frontières, qui "menaient une opération ciblée à Minneapolis contre un étranger en situation irrégulière recherché pour agression violente", en soutien de l'ICE. Les policiers ont alors tenté de désarmer le suspect qui a "violemment résisté" ajoute le DHS.

Selon cette même version, un agent "craignant pour sa vie" a ouvert le feu et mortellement touché l'Américain de 37 ans qui "était en possession de deux chargeurs et n'avait aucune pièce d'identité". "Cela ressemble à une situation dans laquelle un individu voulait faire un maximum de dégâts et massacrer des forces de l'ordre", insiste le communiqué du ministère, accompagné d'une photo présentée comme celle de l'arme que portait la victime. Le DHS ajoute enfin que les secouristes ont immédiatement prodigué les premiers soins à Alex Pretti, mais que le décès a été constaté sur les lieux".

La "légitime défense" remise en cause par les vidéos des tirs

Cette version des faits est toutefois remise en cause par plusieurs vidéos filmées par des témoins de la scène, dont certaines authentifiées par les autorités. Les images montrent effectivement Alex Pretti s'approcher des agents avec un téléphone à la main pour filmer l'intervention, puis s'interposer pour aider une femme à se relever, mais sans jamais brandir d'arme. Les images montrent ensuite plusieurs agents de police immobiliser Alex Pretti au sol avant de le frapper à plusieurs reprises. Un premier tir est effectué avant que les policiers s'éloignent de la victime allongée dans la rue et que plusieurs coups soient à nouveau tirés.

L'analyse des images par le média d'investigation Bellingcat indique que les agents de police se sont éloignés de la victime avec un pistolet semblable à l'arme photographiée par le DHS "quelques instants avant que le premier coup ne soit tiré", sous-entendant que les tirs ont visé un homme désarmé. "Deux agents différents tirent manifestement avec leurs armes et au moins dix coups sont tirés au total", ajoute Bellingcat précisant que "la plupart" des tirs ont eu lieu alors que "l'homme était déjà allongé au sol immobile". L'analyse de Bellingcat contredit la thèse de la légitime défense, comme celle du New York Times qui souligne que les vidéos analysées montrent qu'Alex Pretti n'avait pas sorti son arme.

Une enquête réclamée, l'ICE vivement contestée

Le gouverneur du Minnesota et ex-colistier de Kamala Harris à la dernière élection présidentielle, Tim Walz, a dénoncé "de nouveaux tirs atroces" par des agents fédéraux. "Je viens juste de parler à la Maison Blanche après de nouveaux tirs atroces par des agents fédéraux ce matin. Le Minnesota en a assez. C'est ignoble", a déclaré l'élu démocrate sur le réseau social X après la mort d'Alex Pretti. Accusant l'ICE de semer "le chaos et la violence", le gouverneur a demandé à ce que l'enquête soit chapeautée par les autorités locales et non fédérales. Le maire de Minneapolis, Jacod Frey, a lui appelé Donald Trump à mettre fin aux opérations de l'ICE. Des réclamations balayées par le président américain sur Truth Social : "Le maire et le gouverneur poussent à l'insurrection avec leur rhétorique pompeuse, dangereuse, et arrogante".

Mais plusieurs élus républicains réclament également une enquête sur la mort d'Alex Pretti. Le sénateur de Louisiane, Bill Cassidy, a appelé à une enquête conjointe, locale et fédérale estimant que "la crédibilité de l'ICE et du DHS sont en jeu". Si les élus républicains pointent les politiques démocrates, certains comme le sénateur du Nebraska Pete Ricketts que l'événement de Minneapolis est une "situation horrible" nécessitant une "enquête prioritaire et transparente".

Les événements de Minneapolis renforcent l'opposition d'une partie de la population américaine à l'ICE. Des manifestations contre la police de l'immigration avaient déjà lieu à Minneapolis après la mort de Renee Good, une femme de 37 ans tuée au volant de sa voiture par un agent de l'ICE le 7 janvier, toujours à Minneapolis,