Pétrolier arrêté : le capitaine du navire, suspecté d'être de la flotte fantôme russe, en garde à vue

Le capitaine du "Grinch", navire suspecté d'être de la flotte fantôme russe et arraisonné par la Marine nationale, a été placé en garde à vue, a annoncé le parquet de Marseille, dimanche 25 janvier.

Le capitaine du "Grinch" est en garde à vue. Ce pétrolier, suspecté d'appartenir à la flotte fantôme russe, a été arraisonné jeudi dernier. Le parquet de Marseille a annoncé, dimanche 25 janvier, le placement en garde à vue du capitaine. "À la suite du déroutement du pétrolier 'Grinch' et de son arrivée au mouillage dans le golfe de Fos- sur-Mer, le capitaine du navire a été remis par la Marine nationale aux autorités judiciaires", a affirmé le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, dans un communiqué, relayé par BFMTV.

Le capitaine du "Grinch" est d'origine indienne. "La Marine nationale a arraisonné ce matin un navire pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales et suspecté d'arborer un faux pavillon", avait déclaré Emmanuel Macron sur le réseau social X il y a plusieurs jours. Le "Grinch", officiellement sous pavillon des Comores, a été intercepté dans les eaux internationales de la mer d'Alboran, entre l'Espagne et l'Afrique du Nord. Le pétrolier est suspecté de faire partie des navires de la flotte fantôme russe. Ces navires permettraient à la Russie de continuer à exporter son pétrole malgré les sanctions prises à son encontre.

L'équipage du "Grinch", à l'exception du capitaine, maintenu à bord du navire

Le "Grinch" se trouve sur la liste établie par l'Union européenne et les États-Unis, où il porte le nom de "Carl", ainsi que sur celle du Royaume-Uni. "Les autres membres d'équipage, également de nationalité indienne" sont toujours à bord du pétrolier, selon le procureur de Marseille. "Les investigations ont pour objet de vérifier la validité du pavillon arboré par le pétrolier et des documents requis pour sa navigation", a ajouté Nicolas Bessone.