"Il y a eu un déclin significatif" : un ex-proche de Trump avance qu'il est atteint de démence

D'après l'ancien avocat de la Maison-Blanche, le président des Etats-Unis Donald Trump serait atteint de démence. Le magistrat donne davantage de détails à la télévision américaine.

Donald Trump sénile ? C'est la rumeur qui se propage à vitesse grand V ces derniers jours aux Etats-Unis. L'ancien avocat de la Maison-Blanche et proche du président, Ty Cobb, vient justement de déclarer que le chef de l'Etat souffre de démence dans l'émission d'Ari Melber. "Je pense qu'il y a eu un déclin significatif. Vous savez, il a toujours été guidé par le narcissisme, mais je pense que la démence et le déclin cognitif sont palpables, comme le confirment de nombreux experts, y compris de nombreux médecins", a-t-il lâché.

Jonathan Reiner, l'ex-cardiologue de l'ancien vice-président Dick Cheney, a lui plaidé lundi 19 janvier pour l'ouverture d'une enquête du Congrès sur l'état de santé de Donald Trump. Il a notamment évoqué une lettre récente envoyée par Trump au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, dans laquelle il semble lier ses menaces d'annexion du Groenland à la perspective de ne pas remporter le prix Nobel de la paix 2025. "Cette lettre, et le fait que le président ait ordonné qu'elle soit diffusée à d'autres pays européens, devraient déclencher une enquête parlementaire bipartite sur l'aptitude présidentielle", écrit-il sur X.

De son côté, le présentateur Bill Maher a également épinglé le président des Etats-Unis au sujet de ses menaces d'annexion du Groenland par la force, comparant cette attitude à celle d'un chien qui vomit sur le tapis. Dans l'émission "Real Time With Bill Maher" du vendredi 23 janvier, l'animateur de 70 ans s'est expliqué. "Vous vous souvenez, au début de son mandat, c'était le Groenland ? Et puis, on s'est dit : 'Bon, ça passe'". Il a poursuivi : "Mais la semaine dernière, c'était : 'On va le prendre par la force !' Par la force ? Pete Hegseth (secrétaire à la Défense des Etats-Unis, ndlr) était tellement excité qu'il a fait voler un drone pour simuler un traîneau à chiens", poursuit-il.

Bill Maher a également évoqué la présence de Trump au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. "Il n'arrêtait pas de parler d'Islande quand il a parlé du Groenland", a-t-il souligné. Concernant les droits de douane, "il a aussi brandi la menace. Non, tout cela est inutile car nous crions victoire pour un problème qui n'existait pas avant qu'il ne le crée", estime-t-il avant d'ironiser : "C'est un peu comme quand le chien vomit sur le tapis et qu'il le mange", conclut-il.

Rappelons qu'au début du mois de janvier, Donald Trump déclarait être en "parfaite santé" et avoir "brillamment" réussi un test cognitif. "Les médecins de la Maison Blanche viennent de m'annoncer que je suis en "PARFAITE SANTÉ" et que j'ai "BRAVO" (c'est-à-dire que j'ai répondu correctement à 100% des questions !) pour la troisième fois consécutive à mon test cognitif, chose qu'aucun autre président, ni aucun ancien vice-président, n'avait accepté de passer", disait-il sur Truth Social. Force est de constater que même dans son cercle proche, son avis est loin d'être partagé.