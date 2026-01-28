Capgemini : une fortune en échange d'une assistance à l'ICE, le gouvernement appelle l'entreprise française

Le géant français du numérique, Capgemini, a signé un contrat à plusieurs millions d'euros avec la police de l'immigration américaine pour l'aider à identifier, à localiser et donc à expulser les migrants.

L'entreprise française, cotée au CAC40, a travaillé avec la très controversée police de l'immigration américaine responsable de la mort de deux personnes à Minneapolis depuis le début de l'année 2026. L'Observatoire des multinationales et France Télévisions ont révélé lundi soir que la Capgemini Government Solutions LLC, la filiale américaine de la société spécialisée dans le numérique, a mis ses services à la disposition de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) de Donald Trump depuis le mois de décembre. Une collaboration officialisée le 18 décembre après que la société a remporté un appel d'offre émis par le ministère américain de la Sécurité intérieur, dont dépend l'ICE, pour la mise en place d'"un service de skip tracing national" selon les termes du contrat.

L'offre précisait que l'objectif était d'identifier les migrants en situation irrégulière, de les pister et les localiser pour fournir les informations à l'ICE chargée d'arrêter et expulser les personnes ciblées. La filiale américaine de Capgemini savait donc dans quoi elle s'engageait lorsqu'elle a signé un contrat courant jusqu'au 15 mars 2026 pour la somme de 4 millions d'euros (4,8 millions de dollars). L'entreprise savait également qu'elle pouvait empocher jusqu'à 305 millions d'euros (365 millions de dollars) en fonction de l'aide apportée à l'ICE et des résultats obtenus. Le contrat liant Capgemini aux services de l'ICE stipule en effet que les bonus financiers "sont basés sur le taux de réussite dans la vérification des adresses des étrangers", souligne France Télévisions.

Capgemini, du moins sa filiale américaine, ne cachait pas sa mission auprès de l'ICE. L'entreprise en faisait même mention sur son site jusqu'à la semaine dernière, et les tirs de l'ICE ayant conduit à la mort d'un citoyen américain. "Capgemini travaille étroitement pour aider à réduire les délais et les coûts dans l'expulsion de tous les étrangers illégaux des Etats-Unis", pouvait-on lire sur une publication depuis supprimée fait remarquer l'Observatoire des multinationales.

Une décision "autonome" de la filiale américaine de Capgemini

La collaboration entre une filiale de l'entreprise française et la décriée police de l'immigration de Donald Trump fait tâche et interpelle le gouvernement français. Le mardi 27 janvier, le ministre de l'Economie Roland Lescure s'est saisi du dossier à l'Assemblée nationale : "J'engage Capgemini à faire la lumière de manière extrêmement transparente sur les activités qui sont les siennes, sur cette politique et sans doute à questionner la nature de ces activités", a-t-il déclaré.

Le directeur général de Capgemini, Aiman Ezzat, n'a pas tardé à répondre et a déclaré avoir appris la signature du contrat entre sa filiale américaine et l'ICE "par des sources publiques". Se dédouanant de toute responsabilité, il a indiqué que le statut de la filiale soumise à la législation américaine impose une indépendance vis-à-vis de la direction centrale. La filiale américaine de Capgemini "prend les décisions de manière autonome" et "dispose de réseaux étanches", a souligné le dirigeant.

Une explication qui "ne suffit pas" aux yeux de Roland Lescure, lequel a estimé que "la moindre des choses, (...) c'est qu'une entreprise qui détient des filiales sache ce qui se passe dans ces entreprises". "C'est ce que Capgemini s'est engagé à faire", a ajouté le ministre. Si l'avertissement du gouvernement semble avoir été entendu par l'entreprise, c'est aussi la chute de 1,7 %, puis de 0,6 % de l'action Capgemini au CAC40 qui a motivé la direction à réagir.