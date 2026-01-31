Iran : que sait-on de l'explosion qui a retenti dans un bâtiment du port du Golfe ?

Un immeuble du port de Bandar Abbas dans le sud de l'Iran a été touché par une explosion, causant d'importants dégâts matériels. L'origine du sinistre n'est pas encore connue dans l'immédiat, selon les médias iraniens.

Samedi 31 janvier, une explosion a frappé un bâtiment de Bandar Abbas, un port du sud de l'Iran sur le Golfe persique, a indiqué la télévision iranienne. Pour l'heure, l'origine du sinistre n'est pas connue. Deux étages d'un bâtiment en comptant huit ont été détruits, engendrant des dégâts matériels sur des véhicules et des commerces. Des équipes de secours et des pompiers sont arrivés sur place.

Comme le relaie France 24, l'agence de presse semi-officielle Tasnim a déclaré que les informations relayées sur les réseaux sociaux, selon lesquelles un commandant de la marine des Gardiens de la révolution aurait été visé par l'explosion, étaient "totalement fausses". Une information qui a aussi été confirmée par les Gardiens de la Révolution selon des médias d'État iraniens.

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause précise du sinistre, a précisé Mehrdad Hassanzadeh, directeur général de la gestion des crises de la province d'Hormozgan, dont Bandar Abbas est la capitale comme le rapporte RTL.

Un peu plus tôt dans la matinée, le chef de l'armée iranienne, Amir Hatami, avait mis en garde les États-Unis et Israël contre toute attaque. Amir Hatami a aussi affirmé que l'armée iranienne est en état d'alerte maximale à la suite de déploiements militaires américains dans le Golfe persique.