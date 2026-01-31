Trump, Gates, Musk… Quelles sont les personnalités citées dans les récents documents publiés sur l'affaire Epstein ?

Le ministère américain de la Justice a publié, vendredi 30 janvier, une nouvelle vague de documents liés à l'affaire Epstein. De nombreuses personnalités sont mentionnées.

Les nouveaux documents rendus publics, vendredi 30 janvier, par le ministère américain de la Justice dans le cadre de l'affaire Epstein, mentionnent plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles le président américain et Bill Gates. Aucun d'entre eux n'est toutefois visé par la justice, rappelle l'administration, qui affirme avoir ainsi rempli l'obligation de transparence imposée sous la présidence Trump pour ce dossier à forte charge politique.

Parmi les pièces rendues publiques et relayées par Le Figaro, figure notamment une liste du FBI compilant des allégations d'agressions sexuelles visant Donald Trump. Beaucoup proviennent d'appels anonymes ou de sources non vérifiées, parfois relayées par des intermédiaires. Certaines informations ont été brièvement examinées par les enquêteurs, d'autres jugées insuffisamment crédibles pour faire l'objet d'un suivi. Le président américain nie depuis des années tout lien avec les agissements criminels de Jeffrey Epstein. "Certains des documents contiennent des allégations mensongères et sensationnalistes à l'encontre du président Trump", écrit le ministère de la Justice. "Ces allégations sont infondées et fausses."

Bill Gates et les relations extraconjugales

Les documents évoquent aussi un brouillon d'e-mail dans lequel Epstein révèle que Bill Gates entretenait des relations extraconjugales et que leur proximité devait "aider Bill à trouver des substances afin de faire face aux conséquences du sexe avec des filles russes, à faciliter des rendez-vous illicites avec des femmes mariées."

D'autres échanges parlent d'une relation cordiale entre Jeffrey Epstein et Richard Branson, le cofondateur de Virgin Group. Dans un e-mail envoyé au prédateur sexuel, en septembre 2013, il écrivait : "C'était vraiment sympa de te voir hier. (...) Si tu passes dans la région, je serai ravi de te revoir. À condition que tu m'amènes ton harem !".

Des proches de Donald Trump mentionnés dans les documents de l'affaire Epstein

Elon Musk est également mentionné dans une série de courriels avec Jeffrey Epstein. Dans l'un d'eux, datant de 2012, il interrogeait ce dernier sur les fêtes organisées sur son île privée, l'une de ses copropriétés caribéennes au cœur des accusations d'agressions sexuelles sur mineures.

Le nom d'un autre proche de Donald Trump apparaît dans les documents : Howard Lutnick. Le secrétaire au Commerce avait prévu d'aller déjeuner avec Jeffrey Epstein sur son île. Le prince déchu Andrew Mountbatten-Windsor avait envisagé une rencontre au palais de Buckingham "en toute intimité". "À quelle heure souhaitez-vous que je (...), nous aurons également besoin (...) d'un moment en privé", demandait le financier. Ce à quoi Andrew avait répondu : "Nous pourrions dîner au palais de Buckingham et bénéficier d'une grande intimité." Enfin, des contacts avaient été établis avec le producteur Steve Tisch, que le financier cherchait à mettre en relation avec plusieurs femmes.

Si ces publications, massives et très hétérogènes, illustrent l'étendue du réseau étendu par Jeffrey Epstein avant sa mort, elles ne constituent pas, à ce stade, des éléments judiciaires à l'encontre des personnalités mentionnées.