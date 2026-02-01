Turquie : ce que l'on sait de l'accident de bus ayant fait huit morts et 28 blessés à Antalya

Un accident de bus dans la ville d'Antalya, en Turquie, dimanche 1er février, a entraîné la mort de huit personnes. Le véhicule roulait à une vitesse excessive.

Un accident de bus à Antalya, en Turquie, a fait huit morts et 26 blessés, ce dimanche 1er février, a annoncé le gouverneur Hulusi Sahin, selon les informations de BFMTV. "Huit de nos concitoyens ont perdu la vie et 26 ont été blessés. Certains sont dans un état grave. Les blessés ont été transportés dans les hôpitaux de la région", a-t-il déclaré, sans donner de détails sur les nationalités des victimes. L'événement s'est déroulé vers 10 h 20, heure locale (7 h 50, heure de Paris).

L'accident s'est produit, dimanche 1er février vers 10 h 20, heure locale (7 h 50, heure de Paris), alors que le bus de la compagnie Buzlu effectuait un trajet parti la veille de Tekirdag, à environ 800 kilomètres au nord d'Antalya. Selon le gouverneur de la province, Hulusi Sahin, le véhicule a percuté les glissières de sécurité avant de basculer dans un fossé.

L'accident de bus provoqué par "une vitesse excessive" du bus

Sur les images et vidéos diffusées depuis le lieu de l'accident à Antalya, le bus apparaît couché sur le flanc, le pare-brise brisé, tandis que les secours et les forces de l'ordre interviennent pour évacuer les passagers. "Le sol était mouillé et il y avait du brouillard", a expliqué Hulusi Sahin, qui a ajouté : "Ce n'est pas un endroit pour aller vite, mais il semble que le bus roulait à une vitesse excessive".

Les blessés ont été transportés dans les hôpitaux de la région, certains dans un état critique. Le nombre exact de ressortissants étrangers parmi les victimes n'a pas été précisé.

Antalya, célèbre station balnéaire turque sur les rives de la Méditerranée, accueille chaque année un flux important de touristes locaux et internationaux, faisant de la sécurité routière un enjeu majeur pour la région.