"Personne n'est clandestin sur une terre volée" : Bad Bunny et d'autres artistes épinglent l'ICE aux Grammy Awards 2026

Lors des Grammy Awards 2026, Bad Bunny, Billie Eilish et d'autres artistes ont fermement pris position contre la police de l'immigration américaine le dimanche 1er février.

Si les Grammy Awards ont récompensé les meilleures sorties musicales de l'année le dimanche 1er février, l'édition 2026 a surtout été marquée par l'opposition de la scène artistique à la police de l'immigration américaine. Nombre d'artistes et personnalités présentent arboraient des badges "ICE out" - "L'ICE dehors" en français - sur leur tenue de soirée. Un message sans équivoque contre ces forces de l'ordre vivement décriées pour leurs méthodes musclées et responsables de la mort de deux personnes à Minneapolis, dans le Minnesota.

Le discours contre la police de l'immigration de Donald Trump s'est aussi invité sur la scène des Grammy Awards. Plusieurs artistes primés ont pris quelques minutes de leur temps de parole pour s'opposer à l'ICE et dénoncer la politique anti-migratoire . "Personne n'est clandestin sur une terre volée", a déclaré la chanteuse Billie Eilish qui a reçu le prix de la chanson de l'année pour son titre WILDFLOWER. "J'ai l'impression qu'il faut simplement continuer à nous battre, à prendre la parole et à manifester. Nos voix comptent vraiment, les gens comptent vraiment", a ajouté l'artiste de 24 ans.

Bad Bunny, star des Grammy Awards, appelle à mettre "l'ICE dehors"

Mais l'intervention la plus remarquée aux Grammy Awards 2026 est sans doute celle de Bad Bunny. Dès le début de la cérémonie, le chanteur portoricain a appelé à mettre "l'ICE dehors" après avoir reçu le prix du meilleur album de musique urbaine. "Avant de remercier Dieu, je voudrais dire ICE dehors. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes des humains et nous sommes des Américains", a-t-il déclaré.

La prise de position engagée de Bad Bunny a gagné en ampleur lorsque l'artiste a remporté le Graal de la soirée : celui du meilleur album de l'année pour Debi Tirar Mas Fotos - "J'aurais dû prendre plus de photos" en français. Il s'agit du premier album en espagnol à remporter le prix de la catégorie star des Grammy Awards. Une victoire historique au moment où la politique anti-immigration de Donald Trump n'a jamais été aussi forte, notamment contre les populations immigrées hispaniques et hispanophones. A noter que durant sa dernière campagne présidentielle, Donald Trump s'était attiré les foudres de la communauté portoricaine après des propos racistes. Mais si l'artiste a dénoncé l'ICE et a appelé à s'y opposer, il a appelé à ne pas se laisser "contaminer" par la "haine" et à une résistance pacifiste uniquement : "Je sais que c'est dur de ne pas haïr en ce moment. Mais si on se bat, on doit le faire avec amour".

En venant récupérer son prix sur scène, le chanteur Bad Bunny s'est exprimé en espagnol. Un nouveau pied de nez à la politique de Donald Trump qui a pris un décret pour faire de l'anglais la seule langue officielle du pays en dépit de Porto Rico, territoire faisant partie des Etats-Unis et hispanophone. Rappelant le passé des Etats-Unis comme terre d'accueil, Bad Bunny a dédié son prix "à tous ceux qui ont quitté leur terre pour poursuivre leurs rêves".

Le chanteur pourrait à nouveau prendre position contre l'ICE lors de la mi-temps du Super Bowl 2026 qui aura lieu le 9 février. Cette performance sera par ailleurs la seule de l'artiste portoricain sur le sol américain. Bad Bunny, qui est actuellement en tournée, a refusé de faire un ou plusieurs arrêtes aux Etats-Unis pour protéger ses spectateurs des interventions de l'ICE comme il l'a lui-même expliqué.