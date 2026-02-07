Guerre en Ukraine : les États-Unis veulent mettre fin au conflit "d'ici le début de l'été, en juin", affirme Zelensky

Alors que les frappes russes se multiplient sur le territoire ukrainien, les Américains souhaitent mettre fin à la guerre au mois de juin prochain, selon Volodymyr Zelensky.

La guerre en Ukraine va-t-elle bientôt connaître son épilogue ? Selon Le Parisien, Volodymyr Zelensky a annoncé que les États-Unis souhaitent mettre fin au conflit "d'ici le début de l'été, en juin" prochain.

Par ailleurs, le président ukrainien a indiqué que l'issue de la guerre ne sera pas scellée sans l'accord de l'Ukraine et a ajouté que les délégations russes et ukrainiennes seraient aux États-Unis la semaine prochaine pour de nouvelles discussions. "Les États-Unis ont invité, pour la première fois, les deux équipes de négociateurs russes et ukrainiens, probablement à Miami, dans une semaine", a déclaré Volodymyr Zelensky.

Une réunion entre Russes et Ukrainiens "substantielle et productive"

Cette nouvelle réunion marquera la troisième session de négociations entre Russes et Ukrainiens. Mercredi 4 février, un nouveau cycle de pourparlers en présence des Américains a eu lieu à Abou Dhabi pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine qui dure depuis quatre ans. Kiev a assuré que ces discussions tripartites avaient été "substantielles et productives".

Pourtant, des points de blocage subsistent. Moscou exige que Kiev retire ses troupes dans les zones qu'elles contrôlent encore dans le Donbass, dans l'est du pays. De son côté, l'Ukraine veut un gel du conflit le long de la ligne de front actuelle et rejette tout retrait unilatéral de ses forces. Aucune issue n'a été trouvée sur la question de la centrale nucléaire de Zaporijjia (sud), occupée par Moscou depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, en 2022.

La Russie avait alors affirmé qu'elle "poursuivra" son offensive en Ukraine jusqu'à ce que Kiev accepte ses conditions. "Tant que le régime de Kiev n'aura pas pris la décision appropriée, l'opération militaire spéciale se poursuivra", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Une attaque russe "massive" contre le réseau énergétique ukrainien, ce samedi

En ce sens, le Kremlin a lancé une importante attaque, samedi 7 février, contre le réseau énergétique ukrainien. Ce qui a entraîné des coupures de courant dans une grande partie du pays, notamment à Kiev, déjà particulièrement affectée ces dernières semaines par les températures qui ont chuté jusqu'à -5 °C dans la capitale au petit matin et qui pourraient atteindre jusqu'à -20 °C lundi. "La Russie mène une nouvelle attaque massive contre les installations du réseau électrique ukrainien", a déclaré Ukrenergo sur Telegram.

Ces nouveaux bombardements seraient en réponse aux tirs qui ont blessé un haut responsable du renseignement militaire russe, le général Vladimir Alekseïev, à Moscou, la veille. Les autorités russes ont accusé Kiev qui n'a pas répondu.